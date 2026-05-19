तीज अगावै विष्णु माझीको सरप्राइज पुनरागमन, ल्याइन् ‘झोर्ले हजुर’

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- गायिका विष्णु माझीले बाबुकृष्ण परियारको स्वरमा नयाँ गीत ‘झोर्ले हजुर’ सार्वजनिक गरेकी छन् ।
- माझीले केही वर्षयता आफ्नै गृह-उत्पादन कम्पनीभन्दा बाहिरको ब्यानरबाट यो गीत बजारमा ल्याएकी हुन् ।
- रमेश बिजीको शब्द तथा बाबुकृष्णको संगीत रहेको यस गीतमा मगर संस्कृतिको अभिवादन शब्द ‘झोर्ले’ लाई समेटिएको छ ।
काठमाडौं । लामो अन्योललाई चिर्दै गुमनाम लोकदोहोरी गायिका विष्णु माझीले दर्शकमाझ गीत ल्याएकी छन् । ‘झोर्ले हजुर’ बोलको यो गीत चाहिँ सपना म्युजिक इन्डस्ट्रिजभन्दा बाहिरको कम्पनीबाट ल्याइएको हो ।
यसअघि उनका गीत उक्त कम्पनीबाट मात्र आउने गर्थे । दर्शकलाई सरप्राइज दिँदै माझीले नयाँ गीत ल्याएकी हुन् ।
गीतमा माझीसँगै बाबुकृष्ण परियारको गायन छ । शब्द रमेश बिजीको हो भने बाबुकृष्णकै संगीत छ । संगीत संयोजनको काम श्यामश्वेत रसाइलीले गरेका हुन् ।
बाबुकृष्णको पछिल्लो हिट गीतमा ‘कश्मिरे पछ्यौरी’ हो जुन युट्युबको ग्लोबल ट्रेन्डिङमा समावेश थियो । माझीले केही वर्षयता आफ्नाभन्दा बाहिरी कम्पनीका गीत गाउन छाडेकी थिइन् ।
उनले हरेक वर्ष दशैं र तीजमा मात्र गीत ल्याउँथिन् त्यो पनि आफ्नै होमप्रोडक्सनबाट । दर्शक पनि दशैं र तीजमा उनका गीत आउने प्रतीक्षामा हुन्थे । यसपटक भने तीज आउनु अगावै माझीले गीत ल्याएकी छिन् ।
मगर संस्कृति र भाषामा अभिवादनका लागि प्रयोग गरिने शब्द ‘झोर्ले’ लाई विम्व बनाएर गीत बनाइएको छ । यो गीतको भिडियोमा बाबुकृष्णसहित सुजैन सिंह खड्काको नृत्य तथा अभिनय देख्न सकिन्छ ।
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