+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सोमबार सातै प्रदेशमा बजेट : चालु आवको कार्यान्वयन दयनीय

प्रदेशहरूले केन्द्र सरकार जस्तै सुशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ बजेट तयार पारेका छन् ।

0Comments
Shares
अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०८३ जेठ ३१ गते २०:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कानुन अनुसार सातै प्रदेशले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।
  • नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशको रहने सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
  • चालु आर्थिक वर्षमा सबैजसो प्रदेशको बजेट खर्च कमजोर रहेकोमा मधेस प्रदेशले फागुनसम्म ११.६३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

३१ जेठ, काठमाडौं । कानुन अनुसार सातै प्रदेशले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।

प्रदेशहरूले केन्द्र सरकार जस्तै सुशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ बजेट तयार पारेका छन् ।

संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गरेसँगै त्यसमा आधारित भई प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेट तयारी गर्छन् । तर, सबैजसो प्रदेशको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । प्रदेश सरकारहरू केन्द्र सरकार जस्तै बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा कमजोर अवस्थामा देखिन्छन् ।

बजेट पूर्वसन्ध्यामा बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार फागुन २०८२ सम्मका तथ्यांकमा आधारित रहेर सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको हो ।

बागमती प्रदेश नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने प्रदेश होे । चालु आव नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रहने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६.७ प्रतिशत अर्थात् २४ खर्ब २३ अर्ब रहने छ ।

बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने छ । प्रदेश सरकारले चालु आव ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, फागुन मसान्तसम्म खर्च भने २२.३० प्रतिशतमात्र अर्थात् १५ अर्ब ५ करोड भएको छ । यो अघिल्लो आव २०८१/८२ को तुलनामा ११.९३ प्रतिशत कम हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म चालु खर्च विनियोजनको ३०.५६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९५ करोड र पूँजीगत खर्च विनियोजनको १७.१२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९ करोडमात्र गर्न सकेको छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर आय हुने अनुमान गरेकोमा ३८ अर्ब ७८ करोड अर्थात् लक्ष्यको ५७.४८ प्रतिशत बराबर आय गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा कमजोर प्रदर्शन हो ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय कमजोर छ । केन्द्र सरकारले दिने अनुमानमा अधिक निर्भर रहनुपरेको अवस्था देखिन्छ । यस आवमा बागमती प्रदेशले आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट ३५ अर्ब ६६ करोड संकलन अनुमान गरेको थियो । प्राप्ति भने फागुनसम्म १६ अर्ब ४६ करोडमात्र भएको छ ।

यस अवधिमा सवारीसाधन कर र यातायात क्षेत्रबाट लक्ष्यको आधामात्र कर उठेको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फको बजेट समेत ३३.२४ प्रतिशतमात्र उठेको तथ्यांक छ ।

मधेसले ८ महिनामा गर्‍यो ११.६३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च

बजेटकै पूर्वसन्ध्यामा मधेस प्रदेशले समेत आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । यस प्रदेशले नेपालको जीडीपीमा १३.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । अर्थतन्त्रको आकार ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।

चालु आव मधेस प्रदेश सरकारले पछिल्लो ८ वर्षयताकै सर्वाधिक ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । ४६ अर्ब ९८ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको मधेस सरकारले फागुनसम्म ५ अर्ब ४६ करोडमात्र खर्च गर्न सकेको छ । जुन लक्ष्यको ११.६३ प्रतिशत हो ।

यस आव ८ महिनामा चालु खर्च ३ अर्ब ४१ करोड अर्थात् लक्ष्यको २०.७४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च २ अर्ब ४ करोड अर्थात् ६.७१ प्रतिशतमात्र भएको छ ।

यसले प्रदेश सरकारको दयनीय प्रगति स्पष्ट पारेको छ । बजेट खर्च कमजोर हुँदा यस प्रदेशले चालु आव लिएका सबैजसो लक्ष्यसमेत अधुरै रहे । पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने राजनीतिक अस्थिरताको मारमा मधेस प्रदेश सरकार रह्यो । जसको असर बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष देखिएको छ ।

मधेस सरकारले चालु आवमा ४६ अर्ब ९८ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुन मसान्तसम्म २० अर्ब २६ करोडमात्र आय गरेको छ । जुन लक्ष्यको ४३.१२ प्रतिशत हो ।

कोशी प्रदेश सरकारले समेत बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । सर्वेक्षण अनुसार कोशी प्रदेशले नेपालको जीडीपीमा १५.८ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४३ अर्ब योगदान गरेको छ ।

चालु आव कोशी सरकारले ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । वैशाखसम्म कुल प्रादेशिक खर्च १३ अर्ब ७ करोड ११ लाख अर्थात् विनियोजनको ३६.२९ प्रतिशतमात्र भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

कोशीले समेत कमजोर बजेट खर्चका कारण चालु आवमा लिएका धेरैजसो लक्ष्य पूरा गर्न असफल छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारले २ सय १ कृषि उद्यमीलाई ३६ करोड १७ लाख कृषि कर्जा उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

उता, कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आव ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको २४.३५ प्रतिशत हो ।

यस अवधिमा चालु खर्च ३६.६७, पूँजीगत १७.१६ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९.८१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको तथ्यांक छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आव ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशले लक्ष्यको ३९.९१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । विकास बजेट खर्च दयनीय छ । यस प्रदेशको सबैजसो मन्त्रालयको खर्च दयनीय छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आव ३६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ३३ करोडमात्र खर्च भएको छ । जुुन लक्ष्यको २७.९१ प्रतिशत हो ।

कार्यान्वयन दयनीय प्रदेशमा बजेट
लेखक
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण: भारतभन्दा अगाडि मलेसिया र चीनलाई किन रोजे ?

बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण: भारतभन्दा अगाडि मलेसिया र चीनलाई किन रोजे ?
सुधन र सुनिलसँगको फोटो राख्दै बालेनले लेखे- देश बनाउने टोली

सुधन र सुनिलसँगको फोटो राख्दै बालेनले लेखे- देश बनाउने टोली
स्वीडेन भर्सेस् ट्युनिसिया : प्लेयर्स टु वाच

स्वीडेन भर्सेस् ट्युनिसिया : प्लेयर्स टु वाच
कहाँ छ लम्साल आयोगको प्रतिवेदन ?

कहाँ छ लम्साल आयोगको प्रतिवेदन ?
सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप मंगलबारदेखि

सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप मंगलबारदेखि
७० वर्षको उमेरमा सङ्गीतका वाद्यवादन सिक्दा स्मरणशक्ति जोगिने एक अध्ययनको निष्कर्ष

७० वर्षको उमेरमा सङ्गीतका वाद्यवादन सिक्दा स्मरणशक्ति जोगिने एक अध्ययनको निष्कर्ष

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित