मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा प्रहरीलाई आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण

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- मुक्तिनाथ विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूलाई कार्यालय सामग्री तथा सचेतनामूलक बोर्ड सहयोग गरेको छ ।
- बैंकले घोराही, धादिङ, काँकरभिट्टा र बाँकेको साईगाउँ प्रहरी चौकीलाई कम्प्युटर तथा फर्निचर हस्तान्तरण गरेको छ ।
१ असार, काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले समुदायको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउन विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीहरु सहयोग गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङ, बाँके जिल्लाको साईगाउँ प्रहरी चौकी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टा लाई कम्प्युटर, फर्निचर तथा कार्यालय सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।
साथै ट्राफिक जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुलरियालाई रोड डिभाइडर, सचेतामूलक बोर्ड सहयोग गरेको छ । उक्त सहयोगले प्रहरी कार्यालयको प्रशासनिक कार्यसम्पादन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बैंकको भनाइ छ ।
स्थानीय आवश्यकता र समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिएका यस्ता कार्यक्रममार्फत बैंकले सामाजिक विकास, सुशासन तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
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