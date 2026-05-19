विगत १५ वर्षदेखि मुलुक स्वार्थ समूहको कब्जामा थियो, नेता उनीहरूको गोजीमा : अर्थमन्त्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देश विगत १०–१५ वर्षदेखि निहित स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा रहेको दाबी गरेका छन् ।
- उनले मुलुकको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय घोटालाको फाइल एक खर्बभन्दा बढी बिगो मागसहित न्यायिक प्रक्रियामा रहेको बताए ।
- सरकारले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा देखिएको बेथिति सफा गर्ने र युवा विदेशिनुपर्ने भाष्य चिर्ने अभियान शुरू गरेको उनले बताए ।
३१ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देश विगत १०–१५ वर्षदेखि निहित स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा रहेको दाबी गर्दै सरकार त्यसलाई तोड्ने अभियानमा रहेको बताएका छन् ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्यका विभिन्न अंगहरू समेत स्वार्थ समूहको कब्जामा रहेको तथ्यहरू खुलिरहेको बताए ।
उनले मुलुकको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय घोटालाको फाइल एक खर्बभन्दा बढी बिगो मागसहित प्रक्रियामा रहेको जिकिर गरे ।
उनले सरकार अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा देखिएको बेथितिलाई सफा गर्ने अभियान रहेको बताए । मुलुक कहिल्यै बन्दैन भनेर युवाहरू विदेशिनुपर्ने भाष्य चिर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘विगत १०–१५ वर्ष यो देश निहित स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा थियो । स्वार्थ समूहले देशलाई क्याप्चर गरेका थिए । पोलिटिसियनहरू उनीहरुको गोजीमा थिए । राज्यका अन्य अंगहरू समेत उनीहरूको प्रभावमा थिए । त्यसलाई हामी तोड्दैछौँ ।’
उनले अगाडि भने, ‘नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो फाइनान्सियल स्क्यान्डल अहिले न्यायिक प्रक्रियामा रहेको छ । १ खर्बभन्दा बढी बिगो मागेर अहिले मुद्दा चलिरहेको छ । यसको पछाडिको कथा तपाईंले पढ्नुभयो भने देशको राजनीतिक व्यक्ति र निकाय कसरी प्रभावित भएका थिए भन्ने कुराको डर लाग्छ । त्यसकारण हामीले अहिले यो सबै गडबडी सफा ‘क्लिन अप दि मेस’ सुरु गरेका छौँ, ताकि तपाईंहरू जस्ता युवा विदेशिन नपरोस् । यो देशमा केही हुँदैन, यो देश कहिल्यै बन्दैन, मैले आफ्नो सपना पूरा गर्ने हो भने विदेश जानुपर्छ भन्ने भाष्य चिर्दैछौँ । त्यसकारण तपाईंहरू आउनुहोस् र भन्नु्होस् के-के सुधार्नुपर्ने हो ? यसका लागि बजेट कुर्नुपर्दैन ।’
मुलुकमा सुशासन र आर्थिक समृद्धिको जग बसाउन पाँच वर्षको रोडम्यापसहित सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4