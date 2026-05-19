महँगियो लसुन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी बजारमा एक महिनाको अवधिमा नेपाली सुकेको लसुनको मूल्य ६१.९० प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ ।
- सोही अवधिमा चिनियाँ सुकेको लसुनको मूल्य पनि १२ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो २ सय १० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
१ असार, काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा बजारमा सुकेको लसुनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सुकेको लसुनको भाउ उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको हो ।
१ जेठमा नेपाली लसुन प्रतिकिलो औसत १ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा १ असारमा आइपुग्दा १ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । एक महिनाकै अवधिमा नेपाली लसुनमा ६१.९० प्रतिशतको वृद्धि हो ।
त्यसैगरी, चिनियाँ सुकेको लसुनको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । १ जेठमा प्रतिकिलो १ सय ८७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको चिनियाँ लसुनको औसत मूल्य १ असारमा आइपुग्दा २ सय १० रुपैयाँ कायम भएको छ । यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4