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तयार भयो नयाँ संसद् भवनको बैठक कक्ष (तस्वीरहरु)

संसद्को नयाँ भवन अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न छ ।

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आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ असार १ गते ११:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सभामुख डोलप्रसाद अर्याल नेतृत्वको टोलीले आज नयाँ संसद् भवनको मुख्य बैठक कक्षको अवलोकन गरेको छ ।
  • नयाँ संसद् भवनमा संयुक्त बैठकका लागि ७०० सिट क्षमताको प्रतिनिधिसभा बैठक कक्ष र १० वटा राजनीतिक दलका कार्यालय बनाइएका छन् ।
  • तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ असोज २०७६ मा शिलान्यास गरेको यो भवन निर्माणका लागि ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।

१ असार, काठमाडौं । नयाँ संसद् भवनको मुख्य बैठक कक्ष तयार भएको छ । सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा आज बैठक कक्ष अवलोकन भएको छ ।

अवलोकन टोलीले भवन निर्माणको प्रगति, संरचनागत अवस्था तथा आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थाबारे जानकारी लिएको छ ।

नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ असोज २०७६ मा गरेका थिए । त्यसको १६ दिनपछि ठेकेदारसँग ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।

संसद्को नयाँ भवन अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न छ । भवन नजिकै राजनीतिक दलहरूका लागि संसदीय दलको कार्यालय राखिएका छन् । संसद् सचिवालय, राष्ट्रिय सभा र प्रनिनिधिसभाका लागि आवश्यक संरचना नजिकै राखिएको छ ।

नयाँ संसद् भवन क्षेत्रको मध्यभागमा भीभीआईपीका लागि प्रवेशद्वार छ । त्यसकै छेउमा कर्मचारी तथा अन्यका लागि प्रवेशद्वार छ ।

एकापट्टि संसद् सचिवालय छ, अर्कोपट्टि प्रतिनिधिसभाको हल छ । सचिवालय र प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो भागमा एकापट्टि संसदीय दलको कार्यालय र अर्कोपट्टि राष्ट्रिय सभा छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक कक्ष ७०० सिट क्षमताको छ । कहिलेकाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने भएकाले सिट क्षमता ७०० बनाइएको हो ।

सभाहल ४०० र बाल्कोनीमा ३०० क्षमता छ । राष्ट्रिय सभाको बाल्कोनीमा २९० सिट क्षमता छ । ३५० सिट अट्ने संयुक्त लबी छ ।

साना–ठूला गरी १० वटा राजनीतिक दलका लागि संसदीय दलको कार्यालय र बैठक कक्ष बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, दलका प्रमुख सचेतक लगायतलाई अति विशिष्ट कक्ष तयार गरिएको छ । हरेक कार्यकक्षमा २५ सिटको बैठक हलको व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय संसद् परिसरमा पुस्तकालय र क्यान्टिन छ । नयाँ संसद् भवन क्षेत्रभित्र बगैंचा र सानो चौर छ ।

प्रेस र छपाइ भवनसहित ७०० वटा सवारी साधन पार्किङ गर्न मल्निे पूर्वाधारसहित सुरक्षाकर्मीका भवनहरू बनेका छन् । संसद् परिसरमा पानीको फोहोरासहित हरियाली खुला क्षेत्र छ ।

प्रतिनिधि सभा बैठक कक्ष संसद् भवन
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

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