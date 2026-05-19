कोशी प्रदेश बजेट : पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि साढे ३ अर्ब

१ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसारका लागि सरकारले साढे ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो ।
सोही बजेटमा प्रदेशले मनाउने दुई वर्षे भ्रमण वर्षको कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले आगामी दुई वर्ष पनि पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ ।
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