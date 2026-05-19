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धनकुटामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २ गते १०:३१

२ असार, धनकुटा । धनकुटामा दुई मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किंलदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

मंगलबार बिहान धनकुुटा नगरपालिका वडा नं. ४ स्कुलडाँडा नजिकै धनकुटाबाट हिलेतर्फ जाँदै गरेको को १२ प ८०९८ नम्बरको मोटरसाइकल र हिलेबाट धनकुटा जिल्ला अस्पतालतर्फ आउँदै गरेको को२५प१७७ नम्बरको मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किएका थिए ।

दुर्घटनामा को १२ प ८०९८ नम्बरको मोटरसाइकल चालक सुनसरीको झुम्का स्थायी घर भई विगत केही वर्षदेखि धनकुटामा बसोबास गर्दै फर्निचर तथा मिस्त्री व्यवसाय गर्दै आएका ५५ वर्षीय विशाल चौधरी गम्भीर घाइते भएका थिए ।

उनको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पताल धनकुटामा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रहरी नायब उपरिक्षक हेमन्त भण्डारी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, अर्को मोटरसाइकल चालक धनकुटा नगरपालिका वडा नं. १ हिलेका २८ वर्षीय श्याम तामाङ घाइते भएका छन् ।

तामाङ धनकुटा जिल्ला अस्पतालको डायलाइसिस वार्डमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । तामाङलाई थप उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको छ ।

दुर्घटनापछि घटनास्थल नजिकै शारीरिक प्रशिक्षण (पीटी) गरिरहेको नेपाली सेनाको भिमदल गणको टोलीले तत्काल उद्धार गरी घाइतेलाई जिल्ला अस्पताल पुर्‍याएको थियो ।

दुर्घटनामा दुवै मोटरसाइकल पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ ।

मोटरसाइकल दर्घटना
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