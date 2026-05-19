स्वदेशी विमानस्थलबाट मात्रै श्रमिकलाई विदेश पठाउन विभागको आग्रह

२ असार, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले स्वदेशी विमास्थल प्रयोग गरेर मात्रै श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
पछिल्लो समय भारत तथा विभिन्न देशका विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको गुनासो आएपछि विभागले सचेत गराउँदै स्वदेशी विमानस्थलबाट मात्रै पठाउन अनुरोध गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २२ अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउँदा स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै कारणवशः विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विभागको स्वीकृति लिएर मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।
म्यानपावरले ऐनको दफा २२ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम १८ अनुसार मात्रै स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाउन सूचित गराएको हो ।
विभागले म्यानपावरहरूलाई परिपत्र गर्दै तीन महिनामा श्रम स्वीकृति लिएको, विदेश पठाएको विवरण समेत माग गरेको छ । विभागले २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका श्रमिकहरूको विवरण माग गरेको हो ।
नेपालको विमानस्थल प्रयोग नगरी अन्यत्रबाट पठाएको पाइएमा कारबाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
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