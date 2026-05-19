स्वदेशी लिचीको भाउ घट्यो, किलोको कति ?

२ असार, काठमाडौं । बजारमा लिचीको भाउ घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले मंगलबार एकैदिन लिचीको भाउ ५४ प्रतिशत घटेको देखाएको हो ।
अहिले कालीमाटी बजारमा लोकल र भारतीय गरी २ प्रकारका लिची किन्न पाइन्छ । आज स्थानीय लिचीको भाउ प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँले घटेको छ । जुन ५४ प्रतिशतको गिरावट हो । सोमबार प्रतिकिलो २ सय ४० रुपैयाँमा किनबेच भएको स्थानीय लिचीको भाउ आज प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँ कायम छ ।
यस्तै भारतीय लिचीको भाउ स्थिर छ । भारतीय लिची आज प्रतिकिलो २ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
जेठ पहिलो सातादेखि बजारमा लिची आउन थालेको थियो । त्यतिबेला लिची प्रतिकिलो अधिकतम ३०० देखि औसत २७६ रुपैयाँसम्म कारोबार भएको थियो ।
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