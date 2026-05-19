+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रक्षा मन्त्रालयको बजेटको किताब सांसदहरूले पाएनन्

‘रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च किताब हामीलाई अझैसम्म प्राप्त भएन,’ श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले भने । यस्तो किन भएको भनेर उनले प्रश्न उठाएका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ४ गते १२:४६
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हर्क साम्पाङले ‘रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च किताब हामीलाई अझैसम्म प्राप्त भएन’ भन्दै संसद्‍मा प्रश्न गरे ।
  • प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज प्रधानमन्त्री बालेन शाह र विभिन्न मन्त्रीहरूले बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।
  • मन्त्रीहरूको जवाफपछि बैठकमा २० वटा खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी विनियोजन विधेयक पारित गरिनेछ ।

४ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आज बजेटको मन्त्रालयगत शिर्षकमाथिको छलफल सकिएर विनियोजन विधेयक नै पास हुँदैछ । तर, बिहान पौने १२ बजेसम्म पनि रक्षा मन्त्रालयको बजेटको रातो किताब नपाएको भनेर संसद्‍मै प्रश्न उठेको छ ।

‘रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च किताब हामीलाई अझैसम्म प्राप्त भएन,’ श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले भने । यस्तो किन भएको भनेर उनले प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट किताब नहुने हो कि ! हुने हो भने हामीलाई किन दिइएन ?,’ उनले यसको जवाफ खोजेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा आज पनि मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् । कार्यसूचीअनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् ।

पूर्वाधार विकास मन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, रक्षा मन्त्रीले पनि आजै जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।

रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सम्हालिरहेकाले उनैले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री बालेनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने छ ।

त्यसपछि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूको विभिन्न शीर्षकहरूमा प्रस्तुत खर्च कटौतीका प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् ।

२० वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव छ ।

खर्च कटौतीका प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिसकेपछि सभामा विनियोजन विधेयक २०८३ का दफाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक २०८३ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

बजेट किताब रक्षा मन्त्रालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नवप्रवर्तन मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब, अबन्डामा साढे ३ अर्ब

नवप्रवर्तन मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब, अबन्डामा साढे ३ अर्ब
सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएकालाई लिजमा रूपान्तरण गर्न आग्रह

सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएकालाई लिजमा रूपान्तरण गर्न आग्रह
प्रधानमन्त्री संसद्‍मा उपस्थित हुनेबारे संसद् सचिवालय अनभिज्ञ

प्रधानमन्त्री संसद्‍मा उपस्थित हुनेबारे संसद् सचिवालय अनभिज्ञ
रास्वपाले महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सम्बोधनका लागि अन्य दलका प्रमुखहरूलाई निम्तो दिने

रास्वपाले महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सम्बोधनका लागि अन्य दलका प्रमुखहरूलाई निम्तो दिने
सभामुखको आसन अगाडिबाट मन्त्रीहरू हिंडेपछि संसद्‌मा नियमापत्ति

सभामुखको आसन अगाडिबाट मन्त्रीहरू हिंडेपछि संसद्‌मा नियमापत्ति
विपद पूर्वतयारी : मोबाइलबाट पहिरो निगरानी 

विपद पूर्वतयारी : मोबाइलबाट पहिरो निगरानी 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना
‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’

‘कांग्रेस नेताहरूले हामी मिल्यौं भनेर साझा वक्तव्य जारी गर्दैमा पार्टी ठूलो हुने होइन’
२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान

२२ लाख फिरौती मागेर चितवनबाट अपहरण, बालककै चलाखीले जोगियो ज्यान
कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित