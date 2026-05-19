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चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकको समस्या तत्काल समाधान गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ४ गते १६:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान र श्रमिकका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
  • समितिले अलैँची, सुपारी र कफी जस्ता नगदेबालीको बजार व्यवस्थापनका लागि यसै अधिवेशनमा कानून ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
  • चिया निर्यातमा समस्या देखिएपछि इलाम लगायत देशभरका चिया उद्योगीहरूले विगत चार दिनदेखि आफ्ना उद्योग बन्द गरेका छन् ।

४ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रका देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधानसँगै अलैँची, सुपारी, बेसार, अदुवा, कफीलगायत अन्य नगदेबालीको मूल्य निर्धारण तथा बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह पनि उनले गरे ।

सभापति पौडेलले नगदेबाली उत्पादन गर्ने किसानले उचित मूल्य र सुनिश्चित बजार नपाएको भन्दै यी बालीहरूको व्यवस्थित बजार प्रणाली विकास गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न समेत सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।

‘चिया किसान र चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको  समस्या तुरुन्त समाधान गर्नको लागि म आग्रह पनि गर्न चाहान्छु र यो समितिको तर्फबाट निर्देशन पनि दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘अन्य नगदेबालीहरू अलैँची, सुपारी, बेसार, अदुवा, कफी आदीको मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि समेत सरकारले काम गरोस् । यी नगदेबालीहरूको बजार व्यवस्थापनका लागि यही अधिवेशनभित्र एउटा कानून पनि ल्याउन म आग्रह गर्न चाहन्छु । ’

विगत ४ दिन यता इलामलगायत देशभरिका चिया उद्योगीहरूले चिया निर्यातमा समस्या देखिएपछि आफनो उद्योग बन्द गरेका छन् ।

स‌ंसदीय समिति
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