कोशीका सवारी साधनमा ‘संगीत रोयल्टी’ अनिवार्य

४ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारीमा गीत–संगीतको प्रयोग गरेवापत अनिवार्य रूपमा संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को व्यवस्थाअनुसार पहिलो चरणमा यातायात क्षेत्रबाट रोयल्टी संकलनको सुरुवात गरिएको हो ।
संगीत रोयल्टी संकलनका लागि एमएमएस नेपालले कोशी प्रदेशको विराटनगर, इटहरी, बिर्तामोड, धनकुटासहित सात स्थानमा कार्यालय स्थापना गरी प्रतिनिधि परिचालन गरेको छ ।
यी यातायात कार्यालयमा सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण र नामसारी गर्दा संगीत रोयल्टी तिरेको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
रोयल्टीवापत बसले वार्षिक रूपमा दुई हजार, मिनी बसले १ हजार ४००, ट्रक तथा ट्यांकरले एक हजार २००, साना सवारी (ट्याक्सी, जिप, भ्यान)ले एक हजार र टेम्पोले ८०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मनोज कार्कीले कानुनी व्यवस्थाअनुसार रोयल्टी चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको बताए । यातायात क्षेत्रमा लागु भएपछि अब होटल, रेस्टुरेन्टलगायत क्षेत्रमा रोयल्टी संकलन प्रक्रिया सुरु गरिने एमएमएस नेपालका सञ्चार प्रमुख नवीन दाहालले जानकारी दिए ।
यसरी संकलन भएको रोयल्टीको केही अंश सर्जकले पाउनेछन् ।
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