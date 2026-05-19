स्विट्जरल्यान्डमा हुने भनिएको अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर समारोह रद्द

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- अमेरिका र इरानबीच आज स्वीट्जरल्यान्डमा हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित शान्ति सम्झौता अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ ।
- दुई देशबीचको सम्झौताका बाँकी प्राविधिक विषय टुंग्याउन आगामी ६० दिनसम्म विभिन्न चरणमा प्राविधिक वार्ता सञ्चालन गरिने भएको छ ।
- शान्ति सम्झौता स्थगित भएसँगै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले आफ्नो पूर्वनिर्धारित स्वीट्जरल्यान्ड भ्रमण रद्द गर्नुभएको छ ।
५ असार, काठमाडौं । अमेरिका–इरानबीच हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित शान्ति सम्झौता स्थगित भएको छ । स्वीट्जरल्यान्डमा आज (शुक्रबार) हुने भनिएको शान्ति सम्झौता समारोह अनितम समयमा स्थगित भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम ‘सीएनएन–न्युज १८’ ले समारोहमा सहभागी हुन कुनै पनि उच्चस्तरीय अमेरिकी वा इरानी अधिकारी स्वीट्जरल्यान्ड नजाने जनाएको छ ।
‘सीएनएन–न्युज १८’ ले कूटनीतिक स्रोतको हवाला दिँदै अब प्रक्रिया औपचारिक हस्ताक्षरभन्दा प्राविधिक तहका लामो वार्तातर्फ मोडिएको जनाएको छ ।
अमेरिका, इरान, कतार र पाकिस्तानका अग्रिम टोलीहरू हाल स्वीट्जरल्यान्डका ब्युर्गेनस्टक र ज्युरिखमा रहेर वार्ताको नयाँ ढाँचा व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
स्रोतहरूका अनुसार सम्झौताका बाँकी जटिल तथा प्राविधिक विषयमा सहमति जुटाउन आगामी ६० दिनसम्म विभिन्न चरणमा प्राविधिक वार्ता सञ्चालन हुनेछ ।
ती छलफलहरूमा सम्झौताका सूक्ष्म तथा बाँकी रहेका विषयहरू टुंग्याउने प्रयास गरिने बताइएको छ ।
शान्ति सम्झौताका लागि गरिएको तयारीमा भएको अप्रत्याशित परिवर्तनले पाकिस्तानको आधिकारिक भ्रमण तालिकामा पनि असर पारेको समाचारमा उल्लेख छ ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले स्वीट्जरल्यान्ड भ्रमण रद्द गरेका छन् ।
समाचारमा भनिएको छ, ‘समझदारीपत्र (एमओयू) सम्बन्धी मुख्य एजेन्डा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेकाले शरिफको भ्रमण आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।’
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