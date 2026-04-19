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कालीगण्डकीमा पौडी खेल्नेक्रममा डुबेर एकको मृत्यु, एक जना बेपत्ता

कालीगण्डकी नदीमा पौडी खेल्नेक्रममा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का एक जना बेपत्ता भएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १३:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका–६ स्थित कालीगण्डकी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर १४ वर्षीय शिशिर गाहाको मृत्यु भएको छ ।
  • नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका २४ वर्षीय पुजन गाहाको खोजी कार्य प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले जारी राखेका छन् ।

५ असार, पाल्पा । कालीगण्डकी नदीमा पौडी खेल्नेक्रममा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का एक जना बेपत्ता भएका छन् । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका–६ मन्द्राङस्थित कालीगण्डकी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर शिखरडाँडाका १४ वर्षका शिशिर गाहाको मृत्यु भएको हो ।

बेपत्ता हुनेमा २४ वर्षीय पुजन गाहा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।

स्थानीय बासिन्दासहित प्रहरी चौकी राम्दीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बेपत्ता युवकको खोजी कार्य जारी राखेको छ ।

पाल्पा
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