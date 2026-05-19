स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

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- प्रतिनिधिसभाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।
- स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले बैठकमा उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
- एमाले सांसद कृपाराम रानाले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि सो अध्यादेश स्वीकृत भएको हो ।
५ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।
शुक्रबार बसेको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो । यसअगाडि यो अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनेर नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम रानाले प्रस्ताव राखेका थिए । रानाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै सभाले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।
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