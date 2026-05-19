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पोखराले ल्यायो ७ अर्ब १५ करोड २५ लाखको बजेट

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १६:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
  • विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ५५.१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ४४.९ प्रतिशत हिस्सा छुट्याइएको छ ।
  • महानगरले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल पूँजीगत बजेटको २४.२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

५ असार, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने शुक्रबार उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले १९औं नगर सभामा बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

समुन्नत पर्यटकीय पोखरा निर्माण गर्ने साझा लक्ष्यसहित महानगरपालिकाले चालुतर्फ ५५.१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ४४.९ प्रतिशत छ ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट कुल ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । जसमा सशर्त अनुदानबापत २ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, विशेष अनुदान ५ करोड ५० लाख, पूरक अनुदान १ करोड ८२ लाख, र समानीकरण अनुदान ४९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ समावेश छन् ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९ करोड १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। जसमा समपूरक अनुदान ६० लाख, विशेष अनुदान ४० लाख, र समानीकरण अनुदान ८ करोड १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ । महानगरले आगामी वर्ष आन्तरिक र अन्य स्रोतहरूबाट २ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ संघीय सरकारबाट ३४ करोड ३४ लाख ७३ हजार, गण्डकी प्रदेशबाट ४ करोड ९ लाख ८६ हजार र स्थानीय सरकारतर्फ १ अर्ब ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँ प्राप्त भई कुल आन्तरिक आय ३ अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र बाँडफाँट गरेर ३ अर्ब १३ करोड र महानगरको आन्तरिक आयबाट ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने अनुमान गरिएको थियो।

चालु बजेटको विकास खर्च २४ प्रतिशतमार्फत

पूँजीगततर्फ निराशाजनक प्रगतिनयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुका साथै महानगरले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको खर्च र आम्दानीको समीक्षा समेत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म जम्मा ३ अर्ब ३४ करोड ६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४० प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको छ । खर्चको विवरण अनुसार चालू खर्चतर्फ विनियोजित ३ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८९ हजारमध्ये २ अर्ब १६ करोड ९७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अर्थात ६१.७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

पूँजीगत (विकास) खर्चतर्फको प्रगति भने सुस्त देखिएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित ४ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म जम्मा १ अर्ब ७७ करोड ८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अर्थात २४.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

राजस्व लक्ष्यको आधा पनि पुगेन

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको आन्तरिक आय ४ अर्ब ६१ करोड ४० लाख ५४ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब १२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ४६.०२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।

संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ लक्ष्यको ७६.५ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ७६ करोड ७५ लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ लक्ष्यको शतप्रतिशत ८ करोड १५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ आम्दानी प्राप्त भइसकेको छ ।

पोखरा बजेट
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