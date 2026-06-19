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पूर्वाधार मन्त्रालयका गुनासो अब ‘हेलो पूर्वाधार’ मा

पूर्वाधार मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सेवा र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गुनासो वा सुझाव ११२० नम्बरको फोनमा नि:शुल्क टिपाउन सकिने भएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते १८:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सर्वसाधारणका गुनासो र सुझाव सङ्कलन गर्न 'हेलो पूर्वाधार' नामक डिजिटल प्ल्याटफर्म सार्वजनिक गरेको छ ।
  • सर्वसाधारणले ११२० नम्बरको टोलफ्री फोन, इमेल, ह्वाट्सएप र भाइबरमार्फत पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी गुनासो टिपाउन सक्नेछन् ।
  • टोलफ्री नम्बरमा कार्यालय समयमा र अन्य डिजिटल माध्यमबाट चौबिसै घण्टा गुनासो टिपाउन सकिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।

५ असार, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासो अब ‘हेलो पूर्वाधार’ नामक फोन र सामाजिक सञ्जाल मार्फत टिपाउन सकिने भएको छ ।

मन्त्रालयले शुक्रबार यो प्ल्याटफर्म सार्वजनिक गरेको हो । पूर्वाधार मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सेवा र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गुनासो वा सुझाव ११२० नम्बरको फोनमा नि:शुल्क टिपाउन सकिने भएको छ ।

त्यस्तै इमेल, ह्वाट्सएप र भाइबरका माध्यमबाट समेत गुनासो टिपाउन सकिने छ । मन्त्रालयका अनुसार टोलफ्री नम्बरमा कार्यालय समयमा गुनासो टिपाउन सकिने छ ।

अन्य माध्यमबाट भने चौबिसै घण्टा गुनासो टिपाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक, पुल, खानेपानी लगायत पूर्वाधार निर्माणका गुनासो सर्वसाधारणले अब सिधै मन्त्रालयमा टिपाउन सक्नेछन् ।

गुनासो पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हेलो पूर्वाधार
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