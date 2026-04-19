केही व्यक्ति पार्टीबारे नकारात्मक प्रचार गरिरहेका छन् : माधव नेपाल

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- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पार्टी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको एजेण्डासहित अघि बढेको बताए ।
- उनले पार्टीबारे भइरहेको नकारात्मक प्रचारको भ्रममा नपर्न पार्टीपंक्तिलाई आग्रह गरे ।
- नेपाली समाजमा आधारित वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणा अनुसार पार्टीको विधानलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
५ असार, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पार्टी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको एजेण्डासहित अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन् ।
शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । केही व्यक्तिहरूले पार्टीबारे नकारात्मक प्रचार गरिरहेको भन्दै भ्रममा नपर्न समेत पार्टीपंक्तिलाई आग्रह गरे ।
‘कोही कोही मान्छेहरु नकारात्मक प्रचार गरेर हिँडिरहेका छन् । तर हामीले बुझिरहेका छौँ जुन पार्टी देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्दछ, जुन पार्टी जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्छ, जुन पार्टी विश्वास भावले समाजमा आमुल परिवर्तनको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको एजेण्डा लिएर अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
उनले देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, जनताका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने र समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसहित पार्टी संरचनाको गठनको कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको पनि बताए ।
‘अहिले हामी नेपालीमा समाजमा आधारित वैज्ञानिक समाजवाद अंगालेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं । यस अर्थमा पनि हामी लामो समयदेखि छलफल चलाइरहेका छौं । यो सबै कुरालाई समेटेर हामी पार्टीको विधानलाई अन्तिम रुप पनि दिनेछौं,’ उनले भने ।
उनले नेपालले नेपाली समाजमा आधारित वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणालाई अघि सार्दै पार्टीको विधानलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए ।
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