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- बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–४ शाहिलेकनजिक आज बेलुकी बस दुर्घटना भई सडकबाट करिब २५ मिटर तल खसेको छ ।
- धनगढीबाट बैतडीतर्फ गइरहेको सुप प्र ०१ ००१ ख ३६४६ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो ।
- दुर्घटनास्थलमा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले उद्धार कार्य गरिरहेका छन् भने घटनाको थप विवरण आउन बाँकी छ ।
५ असार, बैतडी । बैतडीमा बस दुर्घटना भएको छ । धनगढीबाट बैतडी गइरहेको सुप प्र ०१ ००१ ख ३६४६ बस आज अप्रान्ह ५:४५ बजे जिल्लाको दशरथचन्द नहरपालिका–४ शाहिलेक नजिक दुर्घटना भएको हो ।
बस सडकबाट करिब २५ मिटर तल खसेको छ ।
घटनास्थलमा प्रहरी र स्थानीयले उद्धार गरिरहेको र थप विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।
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