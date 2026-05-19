कालिगण्डकी नदीमा बेपत्ता युवक मृत भेटिए

६ असार, पाल्पा । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका–६ मन्द्राङस्थित कालिगण्डकी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका युवकको शव फेला परेको छ ।
बगनासकाली गाउँपालिका–६ शिखरडाँडा का २४ वर्षीय का पुजन गाहासहित दुई जना बिहीबार बेलुकी सवा ५ बजे कालिगण्डकीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका थिए ।
शनिबार बिहान कालिगण्डकी किनारको टिपुवाघाटमा उनको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनीसँगै डुबेर बेपत्ता भएका १४ वर्षीय शिशिर गाहाको शव शुक्रबार नै फेला परिसकेको थियो ।
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