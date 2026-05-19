+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाथीभरा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने सरकारी निर्णयको राजेन्द्र महतोले गरे स्वागत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ६ गते १९:०५

६ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले पाथीभरा केबलकार परियोजनाको अध्ययन कार्यदल बनाएकामा स्वागत गरेका छन् । शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका हुन् ।

‘मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकार परियोजनाको अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीका सामाजिक विकास विज्ञ विश्वहाङ राईको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलको निर्णयप्रति म हार्दिक स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्दछु,’ महतोले भनेका छन् ।

मुक्कुमलुङ केवल एउटा भौगोलिक क्षेत्र मात्र नभई किरात सभ्यता, मुन्धुमी दर्शन, आदिवासी–जनजाति समुदायको ऐतिहासिक स्मृति, सांस्कृतिक अस्तित्व र आध्यात्मिक आस्थाको जीवित केन्द्र रहेको उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

‘त्यसैले विकासका नाममा कुनै पनि समुदायको इतिहास, पहिचान, संस्कृति र सभ्यतामाथि अतिक्रमण हुनु स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने मान्यता सुरुदेखि नै मेरो रहेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

मुक्कुमलुङ संरक्षण आन्दोलनमा सहभागी शक्तिहरूको दृढता, त्याग र प्रतिबद्धताका कारण सरकारले कार्यदल गठन गरेको उनले भनेका छन् ।

‘सरकारद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले केवल केबलकार परियोजना रोक्ने वा खारेज गर्ने विषयमा मात्र सीमित नरही, यस परियोजनाका नाममा भएका सम्भावित अनियमितता, प्रक्रियागत त्रुटि, कानुनी कमजोरी, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामाथि गरिएको अतिक्रमण, स्थानीय समुदायको अधिकारमाथि भएको बेवास्ता तथा मुन्धुमी सभ्यताको सम्मानमा पुगेको क्षतिको समग्र अध्ययन गरी वस्तुगत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ,’ उनले भनेका छन् ।

पाथीभरा अध्ययन कार्यदल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
बर्ड फ्लु संक्रमण लुकाएको आरोपमा चिडियाखाना प्रमुख साहमाथि छानबिन, पदबाट हटाइयो

बर्ड फ्लु संक्रमण लुकाएको आरोपमा चिडियाखाना प्रमुख साहमाथि छानबिन, पदबाट हटाइयो
जावलाखेलमा देखाइयो भोटो, को–को पुगे (तस्वीरहरू)

जावलाखेलमा देखाइयो भोटो, को–को पुगे (तस्वीरहरू)
कालो सुँगुर र गोदान कर्म

कालो सुँगुर र गोदान कर्म
ओजेम्पिकले मोटोपनको उपचारमा ल्यायो परिवर्तन

ओजेम्पिकले मोटोपनको उपचारमा ल्यायो परिवर्तन
कानूनका विद्यार्थीले गराए निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पुनर्विचारको बहस

कानूनका विद्यार्थीले गराए निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पुनर्विचारको बहस

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित