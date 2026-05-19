भारतमा निर्माणाधीन मन्दिरको छत खस्दा ५ जनाको मृत्यु

६ असार, काठमाडौं । भारतमा निर्माणाधीन मन्दिरको छत खस्दा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त घटना महाराष्ट्र प्रदेशको परभणी जिल्लाको यसबाडी गाउँमा भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले पीटीआईले जनाएको छ ।
पीटीआईको समाचार अनुसार शनिबार दिउँसो भएको उक्त घटनामा अन्य १८ जना घाइते भएका छन् । त्यहाँ निर्माणाधीन हनुमान मन्दिरको सभा मण्डपको छत खसेको बताइएको छ ।
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