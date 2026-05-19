रास्वपा महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो नलाग्दा बन्दसत्र सुरु हुने समय लम्बियो

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- चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधिहरूको नामावली त्रुटि सच्याउन समय लागेकाले बन्दसत्र सुरू हुन ढिलाइ भएको छ ।
- प्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत विवरण नसच्चिएको र केही प्रदेशका प्रतिनिधि चयनमा विवाद भएकाले बन्दसत्रको समय लम्बिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
- बन्दसत्रमा पार्टीको विधान संशोधन प्रस्तावसहित सांगठनिक, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
८ असार, चितवन । चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधिहरूको नामावली त्रुटि सच्याउने क्रम नसकिँदा बन्दसत्र सुरू हुने समय नै लम्बिएको छ ।
आज बिहान साढे ८ बजेबाट बन्द सुत्र सुरू गर्ने कार्यतालिका थियो । तर प्रतिनिधिहरूको नामावलीहरू नै टुंगो नलाग्दा तोकिएको समयमा सुरू गर्न समस्या परेको हो ।
रास्वपा निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार प्रतिनिधिहरूको टुंगो लगाउनेक्रम चलिरहेको छ । यो सकिएपछि मात्र प्रतिनिधिहरू निश्चित हुन्छन् । नेताहरूका अनुसार बन्दसत्र सुरू हुन नै अपराह्न अबेर हुनसक्छ ।
प्रतिनिधिहरूको नाम, थर, ठेगाना नै नमिलेका कारण उनीहरूको कार्ड बन्न सकेको छैन । मधेस लगायतका प्रदेशका त प्रतिनिधिहरू को रहने भन्नेमा पनि विवाद थियो ।
निर्वाचन समितिले आइतबार ४ हजार प्रतिनिधिहरुको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरेको थियो ।
अहिले बन्दसत्रस्थल वरपर रास्वपाका प्रतिनिधिहरुको उल्लेख्य भिडभाड छ ।
बन्दसत्रमा केन्द्रीय समितिबाट पारित भएको विधान संशोधन प्रस्ताव, सांगठनिक तथा राजनीतिक प्रतिवदेन, आर्थिक प्रतिवेदनहरु पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।
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