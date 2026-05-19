रास्वपा महाधिवेशनमा खानाको मेन्यू : बिहान मटन खाना, बेलुका मिक्सभेज

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- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्र आजदेखि चितवनमा सुरु हुँदैछ ।
- महाधिवेशनमा भाग लिन देश तथा विदेशबाट झन्डै ४ हजार १०० प्रतिनिधि चितवन पुगेका छन् ।
- रास्वपाले प्रतिनिधिहरूका लागि खानपानको व्यवस्था महाधिवेशनस्थलमै गरेको छ भने वासको खर्च प्रतिनिधि आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ ।
८ असार, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा हिजोदेखि सुरु भएको पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रको कार्यक्रम आजदेखि सुरु हुँदैछ ।
देशभरका विभिन्न जिल्ला, प्रवास, विभिन्न तहका कमिटीबाट झण्डैं ४१ सय प्रतिनिधि महाविधेशनमा सहभागी हुन आएका छन् । महाविधेशनको बन्दसत्र चितवन उद्योग संघको प्रर्दशनी केन्द्रमा सुरु हुँदैछ ।
अधिकांश प्रतिनिधिहरू हिजो नै महाधिवेशनस्थलमा आएका छन् । पार्टीको समन्वयमा आफैंले होटल खोजेर बसेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको खानपानको व्यवस्थापन भने आज बिहानबाट सुरु भएको छ ।
महाविधेशनस्थलमा विहान ७ बजेदेखि ब्रेकफास्ट सुरु भएको छ । महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई बिहान ब्रेकफास्ट, बिहानको खाना, दिउँसो हाइटी र बेलुकाको खानाको व्यवस्था रास्वपाले गरेको छ ।
प्रतिनिधिहरुलाई बिहान खसीको मासु र भात खुवाइने छ । ४१ सय प्रतिनिधि र अन्य सहभागीलाई बिहानको खानाका लागि मात्रै दैनिक झण्डै ८ क्विन्टल खसीको मासुको व्यवस्था गरिएको छ ।
बेलुका भने मिक्स भेज तरकारी खुवाइनेछ । दियालो फुडल्याण्ड क्षेत्रपुर नारायणगढले ३ दिनका लागि खानाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ ।
बिहान र बेलुकाको खानामा कम्तीमा १० आइटम राखिनेछ । मासु नखानेहरुलाई पनिर, च्याउको व्यवस्था हुनेछ, साथमा सिजनल तरकारी पनि राखिने छ ।
दियालो फुडल्याण्डका प्रवन्ध निर्देशक रमेश अधिकारीका अनुसार बिहान ७ बजेदेखि ब्रेक फास्ट, दिउँसो १ बजेदेखि २.३० बजेसम्म खाना, दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म हाइटी र बेलुका ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म खानाको व्यवस्था गर्ने तालिका रहेको छ ।
चितवनमा गर्मी भएको कारणले खानामा उच्च सावधानी अपनाइएको प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले बताए । खाना तथा खाजाको व्यवस्थापनका लागि दियालो फुडल्याण्डका मात्रै झण्डै २ सय जना कर्मचारी तथा कामदार परिचालन गरिएको प्रबन्ध निर्देशक रमेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
महाविधेशनस्थलमा नै खाना पकाउने र खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ । झण्डैं ५ हजार जना ब्यक्तिका लागि लाइभ पकाएर सोही स्थलमा नै खुवाउन लागिएको चितवनमा नै पहिलोपटक भएको दाबी अधिकारीले गरे ।
खाना र ब्रेक फास्टका लागि १५ वटा टेवल स्टल लगाइएका छन् । दुवैतिरबाट खाना लिन मिल्छ । जिरा राइस, दाल, तरकारी, अचार, सलाद, दही लगायतका आइटम राखिनेछन् ।
प्रतिनिधिहरुलाई खानाका लागि कुपनको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक प्रतिनिधिसँग ५ हजार रुपैयाँ अधिवेशन शुल्क रास्वपाले उठाएको छ । प्रतिनिधिहरूले बास बसेको रकम भने होटलमा आफैं तिर्नुपर्नेछ ।
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