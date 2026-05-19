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कोशीबाट भित्रिएको मनसुन गण्डकी र लुम्बिनीसम्म फैलियो

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ८ गते १३:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोशी प्रदेशबाट भित्रिएको मनसुन प्रणाली मधेश, बागमती हुँदै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही भूभागसम्म विस्तार भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
  • नेपालमा यस वर्ष सरदर मितिभन्दा ६ दिन ढिलो गरी ५ असारमा भित्रिएको मनसुन हाल कमजोर अवस्थामा रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ ।
  • देशका अन्य बाँकी भूभागमा मनसुन विस्तार हुन अझै केही दिन लाग्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले प्रक्षेपण गरेको छ ।

८ असार, काठमाडौं । कोशी प्रदेशबाट भित्रिएको यस वर्षको मनसुन प्रणाली मधेश, बागमती हुँदै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही भूभागसम्म विस्तार भएको छ ।

यस वर्षको मनसुन प्रणाली ५ असारमा कोशी प्रदेशमा भित्रिएको थियो । यही मनसुन प्रणाली विस्तार हुँदै मधेश, बागमती हुँदै आज गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही भूभागसम्म पुगेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

‘यस वर्षको मनुसन प्रणाली ८ असारका दिन कोशी प्रदेशको सम्पूर्ण भूभाग, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका केही भूभाग र लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी भूभागको थोरे स्थानमा प्रवेश गरेको छ,’ महाशाखाले जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा यस वर्षको मनसुन सरदर मितिभन्दा ६  दिन ढिलो गरी ५ असारमा कोशी प्रदेशबाट भित्रिएको थियो । मनसुन हाल कमजोर अवस्थामा रहेको र देशका अन्य भूभागमा विस्तार हुन अझै केही दिन लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् महाशाखाको बुलेटिन :

मनसुन
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