रास्वपा महाधिवेशन पर्सिसम्म चल्ने

८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को महाधिवेशनको समय लम्बिने भएको छ । सोमबार साँझ प्रवक्ता मनिष झाले महाधिवेशन असार १० गते(बुधबार)सम्म चल्ने जानकारी दिए ।
यसअघि आइतबारबाट सुरु भएको महाधिवेशन सोमबार र मंगलबारगरी तीन दिनसम्म चल्ने भनिएको थियो ।
जसअनुसार आइतबार उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको थियो ।
तर, सोमबार सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र सुरु नै हुन सकेन् । प्रतिनिधिको विवाद समाधानमा ढिलाइ हुँदा बन्द सत्र सुरु हुन नसकेपछि आजलाई स्थगित गरेर भोलि(मंगलबार) मात्रै सुरु हुने भनिएको छ ।
बन्द सत्रको कार्यक्रम पर सर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि महाधिवेशनको अवधि पनि थप गरिएको प्रवक्ता झाले बताए ।
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