+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ग्यास आयात ९ प्रतिशत घट्यो, ११ महिनामा २ खर्ब ७३ अर्बको पेट्रोलियम भित्रियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १२:२०

९ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउनदेखि जेठसम्म) नेपालले कुल २ खर्ब ७३ अर्ब ७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी) आयात गरेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको युद्ध र तनावका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा आयातको परिमाण घटे पनि नेपालबाट बाहिरिने रकम भने उल्लेख्य रूपमा बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कुल आयातमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा डिजेलको रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ खर्ब ५२ अर्ब ६७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ६४ हजार ८ सय ७८ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ ।

युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्नु र अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा आयात लागत महँगिएको हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यो वर्षभन्दा धेरै परिमाणमा डिजेल आयात भएको थियो ।

तथ्यांकअनुसार गत आवको ११ महिनामा १३ लाख १२ हजार ९ सय ५ किलोलिटर डिजेल आयात गर्दा १ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबर मात्र बाहिरिएको थियो ।

यस्तै आयातित पेट्रोलको खर्च पनि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ६८ अर्ब १७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ८५ हजार १ सय २७ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । गत आवको ११ महिनामा ६ लाख ८१ हजार ४ सय ८४ किलोलिटर पेट्रोल आयात गर्दा ५८ अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर रकम बाहिरिएको थियो ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात पनि उच्च छ । तथ्यांकअनुसार चालु आवको ११ महिनामा ५२ अर्ब २१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको ४७ करोड ५९ लाख ८० हजार किलो एलपी ग्यास आयात भएको छ ।

यद्यपि आयातित ग्यासको खर्च गत वर्षको तुलनामा केही घटेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा ५७ अर्ब ३६ करोड ६६ लाख रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात भएको थियो ।

समीक्षा अवधिमा ग्यासको आयात रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.९८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरता र युद्धको प्रभावले नेपालको सोधनान्तर स्थिति र व्यापार घाटामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले ठूलो चाप पारेको देखिन्छ ।

ग्यास आयात पेट्रोलियम पदार्थ आयात
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित