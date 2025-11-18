फागुनमा ५१ हजार टन आयात, ग्यास अभाव कायमै

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आव फागुनमा मात्रै ५१ हजार १ सय ९२ टन ग्यास नेपाल भित्रिएको छ, जुन पछिल्लो तीन महिनाकै उच्च आयात हो ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १९:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन महिनामा ५१ हजार १ सय ९२ टन एलपी ग्यास आयात भएको छ, जुन पछिल्लो तीन महिनाको उच्चतम हो।
  • माघ महिनामा मागभन्दा झन्डै ३ हजार २ सय टन कम ग्यास आयात भएको र नेपाल आयल निगमले २८ फागुनदेखि आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गरिरहेको छ।
  • साउनदेखि फागुनसम्म कुल ३ लाख ७२ हजार २ सय ८२ टन ग्यास आयात भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १० हजार १ सय ८७ टन बढी हो।

८ चैत, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुख्य जाडो महिनाहरूमा खाना पकाउने एलपी ग्यास आयातमा कमी आउँदा त्यसको असर बजारमा कायमै छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आव फागुनमा मात्रै ५१ हजार १ सय ९२ टन ग्यास नेपाल भित्रिएको छ, जुन पछिल्लो तीन महिनाकै उच्च आयात हो ।

यसअघि माघमा ४६ हजार २ सय ८५ टन र पुसमा ४७ हजार ४ सय ६० टन आयात भएको थियो ।

आयात कमीसँग पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण उपभोक्ताले ग्यास पाउन सकिरहेका छैनन् । नेपाल आयल निगमले २८ फागुनदेखि आधा सिलिन्डर ग्यास बेचिरहेको छ ।

सामान्यतया जाडो महिनामा ग्यास खपत उल्लेख्य बढ्ने र यो समयमा मासिक माग करिब ४९ हजार ५ सय टन पुग्ने गर्छ । तर, चालु आव पुस र माघमा भएको आयात हेर्दा बजार मागभन्दा कम ग्यास भित्रिएको देखिन्छ ।

विशेषगरी माघमा मागको तुलनामा झन्डै ३ हजार २ सय टन कम ग्यास आयात भएको छ ।

गत आव २०८१/८२ को तुलनामा पनि यस वर्षका यी महिनामा ग्यास आयात अवस्था केही कमजोर देखिएको छ । गत वर्ष पुसमा ४७ हजार ६ सय ८३ टन आयात भएकोमा यस वर्ष सोही महिनामा २ सय २३ टन कम आएको छ ।

त्यसैगरी गत वर्ष माघमा ४८ हजार ८ सय ८४ टन ग्यास भित्रिएको थियो, जसको तुलनामा यस वर्ष माघमा २ हजार ५ सय ९९ टनले आयात खुम्चिएको देखिन्छ ।

यद्यपि, फागुनमा भने आयातको चित्र फेरिएको छ । गत वर्ष फागुनमा ४७ हजार ७ सय ५४ टन ग्यास आयात भएकोमा यस वर्ष सोही महिना ३ हजार ४ सय ३८ टन वृद्धि भई ५१ हजार १ सय ९२ टन भित्रिएको छ ।

समग्र आठ महिना (साउनदेखि फागुन) को तथ्यांक विश्लेषण गर्दा आयातको कुल परिमाण गत वर्षको तुलनामा बढेको छ । चालु आव फागुन मसान्तसम्म कुल ३ लाख ७२ हजार २ सय ८२ टन ग्यास आयात भएको छ ।

यो गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा १० हजार १ सय ८७ टन बढी हो । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म कुल ३ लाख ६२ हजार ९५ टन ग्यास भित्रिएको थियो ।

अभाव ग्यास आयात भन्सार विभाग
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

