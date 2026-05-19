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डिगो बन्यो सरकारबाट इजाजत पाउने पहिलो नेपाली ओटीटी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १३:४६

काठमाडौं । ओटीटी प्लाटफर्म डिगो सरकारबाट इजाजत पाउने नेपालको पहिलो ओटीटी सेवा प्रदायक बनेको छ । डिसहोम डिजिटल प्रालि अन्तर्गत सञ्चालित यो ओटीटीले सोमबार इजाजत पाएको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ ।

१ करोड दस्तुरसहित कागजी प्रक्रिया पुर्‍याएर डिगोले इजाजत पत्र बुझेको जनाइएको छ । नेट टिभी प्रालि र एनसेलले पनि इजाजतका लागि निवेदन दिएका छन् ।

ओटीटीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने योजनासहित सरकारले हालै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको संसोधन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । डिगोले अहिले फिफा विश्वकप २०२६ पनि लाइभ स्ट्रिमिङ गरिरहेको छ ।

यसबाहेक, यो ओटीटीले फिल्म, वेब सिरिज, टिभी कार्यक्रम, लाइभ, खेलकुद, डकुमेन्ट्री लगायतका डिजिटल सामग्री पनि देखाउँदै आइरहेको छ ।

डिगो नेपाली ओटीटी
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