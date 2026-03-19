‘बाटुलो जून’ छायांकन टुंगिएसँगै अनमोल- ‘अब अर्को कथासँग छिट्टै भेट हुनेछ’

काठमाडौं । भुवन केसीले आगामी निर्देशकीय फिल्म ‘बाटुलो जून’को छायांकन टुंगाएका छन् । अभिनेता अनमोल केसीले सामाजिक सञ्जालमार्फत फिल्मको छायांकन सम्पन्न भएको जनाएका हुन् ।
उनी लेख्छन्, ‘एक वर्षको समर्पण, मेहनत र अविस्मरणीय सम्झनापछि हाम्रो काम अन्ततः सम्पन्न भएको छ । अब अर्को समयको अर्को कथासँग छिट्टै भेट हुनेछ । हामी पूरै भिजेकोमा ध्यान नदिनुहोस्, किनकि हाम्रो अन्तिम दृश्य वर्षाको दृश्य थियो ।’
अनमोलले सेयर गरेको फोटोमा निर्देशक भुवन र डेब्यू गर्ल प्रिन्सी खतिवडा पनि देखिएकी छन् । अनमोलले भनेजस्तै भिज्नुपर्ने दृश्य भएकाले फोटोमा पनि उनीहरू भिजेको देख्न सकिन्छ ।
अन्तिम सेड्युलको छायांकन काठमाडौं नजिकको नुवाकोटमा गरिएको जनाइएको छ । अब यसपछि अनमोल झरना थापाको आगामी निर्देशकीय प्रोजेक्ट ‘ए मेरो हजुर ५’मा ब्यस्त हुनेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4