मेस्सीको खेल हेर्न अमेरिका जाँदैछन् अनमोल

काठमाडौँ । अभिनेता अनमोल केसी विश्वकप फुटबल हेर्न आज अमेरिका जाँदैछन् । आउँदो आइतबार हुने अर्जेन्टिना र जोर्डनबीचको खेललाई रंगशालामै पुगेर हेर्ने उनको तयारी छ ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै अनमोलले आफू एक्लै अमेरिका जान लागेको बताए । अर्जेन्टाइन स्टार लियोनल मेसीका प्रशंसक समेत रहेका अनमोलले मिलेसम्म अन्य खेल पनि हेर्ने बताए ।
अर्जेन्टिनाले आइतबार बिहान ७ बजेर ४५ मिनेटमा जोर्डको सामना गर्दैछ । यो खेल टेक्सासको ड्यालस रंगशालामा खेलिँदैछ । ड्यालस नेपाली समुदायको उच्च बसोबास रहेको थलो हो ।
‘मेरो परिवार म्याराडोनाको प्रशंसक थियो । मेरो पुस्तामा म चाहिँ मेस्सीको प्रशंसक हुँ’ अनमोलले भने, ‘पहिल्यै देखि नै स्टेडियममै गएर म्याच हेर्ने योजना थियो । सोहीअनुसार जान लागेको हुँ ।’ सकेसम्म आफू क्वार्टरफाइनल चरणसम्मका खेलसम्म अमेरिकामै हुने अनमोलले बताए ।
केही दिनअघि अनमोलले ‘बाटुलो जून’ फिल्मको छायांकन सकेका छन् । झन्डै २० दिन अमेरिकामा बसेर अनमोल स्वदेश फर्किनेछन् ।
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