देशभरि सुनचाँदीको कारोबार गर्ने प्रतिष्ठान संख्या २६ हजार

९ असार, काठमाडौं । नेपालभर बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको कारोबार गर्ने प्रतिष्ठान (सुनचाँदी पसल) २६ हजार ६५ वटा रहेको पाइएको छ ।
यो अन्तरिक राजस्व विभागबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएर सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानको संख्या हो । विभागले बहुमूल्य धातु तथा वस्तुको कारोबार गर्ने करदाताको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
बहुमूल्य वस्तुमा लाग्ने कर उपभोक्ताबाट संकलन गरी यी प्रतिष्ठानले तोकिएको समयमा विभागमा बुझाउँछन् । विभागले बहुमूल्य धातु तथा वस्तुका कारोबार सम्बन्धी आयात गर्ने २० वाणिज्य बैंकको नाम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
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