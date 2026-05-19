रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचन प्रक्रिया आजै सुरु हुने

९ असार, चितवन। चितवनमा जारी रास्वपा महाधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया आजैबाट सुरु हुने भएको छ ।
हिजोका लागि सुरु हुने भनिएको बन्द सत्र आजमात्रै ढिलोगरी सुरु भएको छ । बन्द सत्र सुरु भए लगत्तै निर्वाचन प्रक्रिया पनि आजबाटै सुरु गर्ने तयारी रहेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘केही ढिलो होला । तर, आजबाटै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
रास्वपाले सभापतिमा रवि लामिछानेलाई निर्विरोध निर्वाचित गराउने तयारी गरेको छ ।
यद्यपि ९९ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि भने निर्वाचन हुन लागेको हो ।
निर्वाचित हुने ९९ मध्ये ७ प्रदेशबाट ५/५ जना अनिवार्य हुनेछन् । प्रदेशमा ५ जना चयन हुँदा २ महिला हुने व्यवस्था पार्टीको संशोधित विधानमा छ ।
अन्य ६४ पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता, मतदानको समय भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य चयन भएपछि दोस्रो चरणमा अन्य पदाधिकारीको लागि निर्वाचन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
रास्वपाले भोलि (बुधबार) सम्म महाधिवेशन सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
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