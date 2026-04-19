पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा नेता पौडेलले उम्मेदवारी नदिने, अरुको समर्थक र प्रस्तावक पनि नबस्ने

९ असार, काठमाडौं । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । नेताहरूले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । विभिन्न पदमा आकांक्षीको भिड लागिरहेको बेला पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका गनेस पौडेलले भने कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेका छन् ।
उनले आफूले कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नदिने र कसैको समर्थक वा प्रस्तावक पनि नबस्ने बताएका हुन् । रास्वपाको सभापतिमा रवि लामिछाने नै दोहोरिँदै छन् । उनले मनोनयन दर्ता गराउँदै छन् । उनको प्रस्तावकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बालेन शाह छन् ।
यो महाधिवेशनबाट बालेन पुन: वरिष्ठ नेता बन्दैछन् । उनको पदको लागि कुनै पनि निर्वाचन कार्यक्रम हुँदैन ।
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