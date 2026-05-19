+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुटबन्दीबारे रवि- व्यक्ति केन्द्रित सोचले संगठनात्मक एकतामा चुनौती दियो

पार्टी महाधिवेशनमा दस्तावेज पेश गर्दै उनले संगठनभित्र समूहवाद, गुटबन्दी र व्यक्तिवाद प्रमुख चुनौती हुने उल्लेख गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते २०:३०

९ असार, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र गुटबन्दी हुर्किन सक्नेबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

पार्टी महाधिवेशनमा दस्तावेज पेश गर्दै उनले संगठनभित्र समूहवाद, गुटबन्दी र व्यक्तिवाद प्रमुख चुनौती हुने उल्लेख गरेका छन् ।

दस्तावेजमा जनमतबाट ठूलो संसदीय शक्ति बने पनि दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिका लागि लोकप्रियता मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गरिएको छ।

‘निजी फाइदाका लागि पार्टीभित्र नयाँ र पुरानोका नाममा खेल्ने प्रवृत्ति, गुटगत मानसिकता, व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको प्रवृत्ति र व्यक्ति-केन्द्रित सोचले संगठनात्मक एकता र विश्वासलाई चुनौती दिइरहेको छ’ रविले भनेका छन् ।

त्यसका लागि वैचारिक स्पष्टता, विधिमा आधारित नेतृत्व विकास र प्रभावकारी संगठनात्मक संरचना आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र अनुशासनमा आधारित संगठन निर्माणमा चुनौती देखिएको स्वीकार गरेका छन् ।

पार्टीभित्र नयाँ र पुरानो समूहको नाममा हुने प्रतिस्पर्धा, गुटगत मानसिकता र व्यक्तिगत प्रभाव विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले संगठनात्मक एकता कमजोर बनाएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।

दस्तावेजमा प्रारम्भिक योगदानका आधारमा विशेष अधिकार खोज्ने तथा सम्भावित प्रतिस्पर्धी वा सक्षम व्यक्तिलाई पार्टीमा प्रवेश गर्न निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ। समूहगत संरक्षणवादले योग्य र प्रतिबद्ध सदस्यहरूलाई पछि पार्न सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

संगठन व्यक्ति केन्द्रित नभई विधि र प्रणालीमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नियमित संवाद, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन र राजनीतिक संस्कार निर्माणलाई संगठनको मुख्य जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दस्तावेजमा गरिएको छ। महाधिवेशनपछि ‘पूर्व समूह’ वा निजी स्वार्थका आधारमा नेतृत्व खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने रविको धारणा छ ।

रवि लामिछाने रास्वपा महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पार्टीमा पूर्व समूह नखोजौं, निजी स्वार्थका मुहान खोज्न बन्द गरौं : रवि लामिछाने

पार्टीमा पूर्व समूह नखोजौं, निजी स्वार्थका मुहान खोज्न बन्द गरौं : रवि लामिछाने
दस्ताबेजमा रवि र स्वर्णिमको फरक जोड र कोण : वाग्लेले अटाएनन् सामाजिक लोकतन्त्र र समाजवाद

दस्ताबेजमा रवि र स्वर्णिमको फरक जोड र कोण : वाग्लेले अटाएनन् सामाजिक लोकतन्त्र र समाजवाद
ऐन विपरीत रास्वपाले बनायो बालबालिकालाई पार्टी सदस्य

ऐन विपरीत रास्वपाले बनायो बालबालिकालाई पार्टी सदस्य
रास्वपाको संसदीय नीति : दीर्घकालीन विषयमा सबै दलबीच आम सहमति

रास्वपाको संसदीय नीति : दीर्घकालीन विषयमा सबै दलबीच आम सहमति
संविधान संशोधनबारे रविको दस्तावेज : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन

संविधान संशोधनबारे रविको दस्तावेज : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन
यी हुन् रास्वपाका बुझाइमा सरकारले गरिरहेका महत्त्वपूर्ण १० काम

यी हुन् रास्वपाका बुझाइमा सरकारले गरिरहेका महत्त्वपूर्ण १० काम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित