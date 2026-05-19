+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्वर्णिमले दर्ता गराए केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते २३:१०

९ असार, काठमाडौं । रास्वपा महाधिवेशन जारी छ । गत आइतबार चितवनमा उद्घाटन भएको महाधिवेशनको आज बन्द सत्र पनि सकिएको छ ।

बन्द सत्र सकिएसँगै अहिले केन्द्रीय सदस्य पदका लागि धमाधम उम्मेदवारी दर्ताको क्रम चलिरहेको छ । सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध भइसकेको पार्टी निर्वाचन केन्द्रीय समितिले जनाएको छ ।

यसैबीच कानुन, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी यसअघि पार्टीका उपसभापति हुन् ।

सभापति र वरिष्ठ नेता बाहेक अन्य पदमा आकांक्षीहरूको लर्को छ । स्वर्णिमले पदाधिकारीमा आफ्नो उम्मेदवारी कहाँ रहने भन्नेबारे खुलाएका छैनन् ।

रास्वपा रास्वपा महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्मार्ट महाधिवेशन गर्छु भनेको रास्वपा पनि पुरानै पारामा

स्मार्ट महाधिवेशन गर्छु भनेको रास्वपा पनि पुरानै पारामा
रविको प्रतिवेदन : रास्वपा सक्न राज्यका तीनवटै अंगको दुरुपयोग गरियो (पूर्णपाठ)

रविको प्रतिवेदन : रास्वपा सक्न राज्यका तीनवटै अंगको दुरुपयोग गरियो (पूर्णपाठ)
‘प्रमुख मन्त्रालय र पार्टीको कार्यकारी पद दुवै खोज्नु कुनै एकमाथि अन्याय गर्नु हो’ 

‘प्रमुख मन्त्रालय र पार्टीको कार्यकारी पद दुवै खोज्नु कुनै एकमाथि अन्याय गर्नु हो’ 
रास्वपा निर्वाचन आयोगले भन्यो– सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध

रास्वपा निर्वाचन आयोगले भन्यो– सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध
जेनजी आकांक्षा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार

जेनजी आकांक्षा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार
परराष्ट्र नीतिबारे रवि : परम्परागत होइन, विकास कूटनीति प्राथमिकता

परराष्ट्र नीतिबारे रवि : परम्परागत होइन, विकास कूटनीति प्राथमिकता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित