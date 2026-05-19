स्वर्णिमले दर्ता गराए केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी

९ असार, काठमाडौं । रास्वपा महाधिवेशन जारी छ । गत आइतबार चितवनमा उद्घाटन भएको महाधिवेशनको आज बन्द सत्र पनि सकिएको छ ।
बन्द सत्र सकिएसँगै अहिले केन्द्रीय सदस्य पदका लागि धमाधम उम्मेदवारी दर्ताको क्रम चलिरहेको छ । सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध भइसकेको पार्टी निर्वाचन केन्द्रीय समितिले जनाएको छ ।
यसैबीच कानुन, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी यसअघि पार्टीका उपसभापति हुन् ।
सभापति र वरिष्ठ नेता बाहेक अन्य पदमा आकांक्षीहरूको लर्को छ । स्वर्णिमले पदाधिकारीमा आफ्नो उम्मेदवारी कहाँ रहने भन्नेबारे खुलाएका छैनन् ।
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