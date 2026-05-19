+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनजी आकांक्षा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते २०:४३

९ असार, काठमाडौं । जेनजी उमेर समूहकी आकांक्षा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) को केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

चितवनमा जारी पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा उनले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी हुन् । केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिनेमध्यमा आफू कान्छी उम्मेदवार रहेको उनको दाबी छ ।

युवाको आवाजलाई पार्टीको केन्द्रीय तहसम्म पुर्‍याउने र महिलाको नेतृत्वलाई थप सशक्त बनाउन आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनी बताउँछिन् ।

‘नयाँ पुस्तालाई सक्रिय राजनीतिमा प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिएकी हुँ । राजनीति उमेरले होइन, सोच, क्षमता, इमानदारी र समर्पणले चल्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले आज म युवा ऊर्जा, चार वर्षको संगठनात्मक अनुभव, र नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने अठोटका साथ उम्मेदवारी दिएकी छु ।’

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्मार्ट महाधिवेशन गर्छु भनेको रास्वपा पनि पुरानै पारामा

स्मार्ट महाधिवेशन गर्छु भनेको रास्वपा पनि पुरानै पारामा
परराष्ट्र नीतिबारे रवि : परम्परागत होइन, विकास कूटनीति प्राथमिकता

परराष्ट्र नीतिबारे रवि : परम्परागत होइन, विकास कूटनीति प्राथमिकता
पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा नेता पौडेलले उम्मेदवारी नदिने, अरुको समर्थक र प्रस्तावक पनि नबस्ने

पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा नेता पौडेलले उम्मेदवारी नदिने, अरुको समर्थक र प्रस्तावक पनि नबस्ने
रविको प्रतिवेदन : रास्वपा सक्न राज्यका तीनवटै अंगको दुरुपयोग गरियो (पूर्णपाठ)

रविको प्रतिवेदन : रास्वपा सक्न राज्यका तीनवटै अंगको दुरुपयोग गरियो (पूर्णपाठ)
रास्वपा निर्वाचन तालिका फेरि परिवर्तन

रास्वपा निर्वाचन तालिका फेरि परिवर्तन
रास्वपामा मधेश प्रदेशबाट धेरै सदस्य, कर्णालीका थोरै

रास्वपामा मधेश प्रदेशबाट धेरै सदस्य, कर्णालीका थोरै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित