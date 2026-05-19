रास्वपामा मधेश प्रदेशबाट धेरै सदस्य, कर्णालीका थोरै

९ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कूल सदस्यमा मधेश प्रदेशबाट धेरै सदस्य रहेको पाइएको छ ।
चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । जसअनुसार रास्वपाको सदस्य लिनेको संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ छ ।
कूल ५ लाख २३ हजार ४६५ सदस्यमध्ये मधेश प्रदेशबाट २३.३ प्रतिशत छन् । महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार यसरी सबैभन्दा ठूलो सदस्य आधार भएको प्रदेश मधेश बनेको छ ।
दोस्रोमा बागमती प्रदेशबाट २०.५ प्रतिशत सदस्य रहेका छन् ।
कोशी प्रदेशबाट १४ प्रतिशत, लुम्बिनीबाट १४.५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशबाट ११.८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमबाट १०.६ प्रतिशत सदस्य रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशबाट ५.२ प्रतिशत सदस्य छन् ।
यसलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने भन्दै महामन्त्री बुर्लाकोटीले भनेका छन्, ‘यो सुधार नहुँदा भविष्यको निर्वाचन परिचालनमा चुनौति थप्न सक्छ ।’
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