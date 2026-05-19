+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

१८ वर्ष मुनिका ३५ हजार बढी बालबालिकाले लिए रास्वपाको सदस्यता

१८ वर्ष मुनिका ३५ हजार बढी बालबालिकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएको पाइएको छ । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १७:४५

९ असार, काठमाडौं । १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार बढी बालबालिकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएको पाइएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । यस्तो परिभाषा उक्त ऐनको दफा २ को (ञ) मा छ ।

चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनअनुसार रास्वपाको सदस्यता लिनेको संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ छ ।

यसमध्ये १८ वर्ष मुनिका सदस्यको संख्या ३५ हजार २५७ छ । यो रास्वपाको कूल सदस्य संख्याको ६.७ प्रतिशत हो । १८ वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेर समूहको सदस्य संख्या ३ लाख ३५ हजार ४७८ रहेको छ । यो ६४.१ प्रतिशत हो ।

४६ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहको संख्या ९८ हजार ८५७ छ । यो १८.९ प्रतिशत हो । ६५ वर्ष माथिका सदस्यको संख्या १३ हजार ६८२ अर्थात् २.६ प्रतिशत छ । उमेर नखुलाउने संख्या ४० हजार १९१ छ । यो ७.७ प्रतिशत हो ।

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन चितवनमा जारी छ । प्रतिवेदनहरू पेस भइसकेपछि सभापति र केन्द्रीय सदस्यको लागि निर्वाचन प्रकृया सुरु हुनेछ ।

९९ केन्द्रीय सदस्यको लागि निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचित हुने ९९ जनामा ७ प्रदेशबाट ५/५ जना अनिवार्य हुने छन् भने प्रदेशमा ५ जना चयन हुँदा २ महिला हुनेछन् । अन्य ६४ पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

पार्टीको केन्द्रीय सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य चयन भएपछि दोस्रो चरणमा अन्य पदाधिकारीको लागि निर्वाचन हुनेछ ।

यस्तो छ विवरण

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रविले भने– मतभेद भए कोठामा मिलाऔं, सडकमा तमासा देखाउने होइन

रविले भने– मतभेद भए कोठामा मिलाऔं, सडकमा तमासा देखाउने होइन
भोलाकुमारको गुनासो : सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेपछि नाम हटाइयो

भोलाकुमारको गुनासो : सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेपछि नाम हटाइयो
रास्वपालाई शुभचिन्तकको सुझाव : ५ भोट नल्याउने मानिस केन्द्रीय सदस्य भनेर दौडिएका छन्

रास्वपालाई शुभचिन्तकको सुझाव : ५ भोट नल्याउने मानिस केन्द्रीय सदस्य भनेर दौडिएका छन्
अनुशासन समितिले कारबाही सिफारिस गरेका पनि रास्वपाको प्रतिनिधि, के भन्छन् प्रवक्ता ?

अनुशासन समितिले कारबाही सिफारिस गरेका पनि रास्वपाको प्रतिनिधि, के भन्छन् प्रवक्ता ?
रास्वपा महाधिवेशन : नीति र नेतृत्वबारे के भन्छन् सांसदहरू ?

रास्वपा महाधिवेशन : नीति र नेतृत्वबारे के भन्छन् सांसदहरू ?
रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको उम्मेदवारी घोषणा

रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको उम्मेदवारी घोषणा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित