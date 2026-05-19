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रास्वपा निर्वाचन तालिका फेरि परिवर्तन

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका फेरि हेरफेर भएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १९:१७

९ असार, चितवन । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका फेरि हेरफेर भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले तेस्रोपटक संशोधन भएको सूचना जारी गरेका हुन् ।

नयाँ तालिकाअनुसार आज ७ बजेदेखि साढ‍े सातसम्म सभापति पदको फारम वितरण र दर्ता, केन्द्रीय सदस्यको साढे सात देखि साढे ९ बजेसम्म, उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन राति १० बजे हुने निर्वाचन तालिकामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै उम्मेदवारविरुद्ध दाबी विरोधका लागि राति साढे १० बजेसम्मको समय तोकिएको छ ।

दाबी विरोधमा परेका उजुरीबारे जाँचबुझ राति ११ बजेसम्म सकिने र उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने अन्तिम समय राति सवा ११ बजेसम्मको समय तोकिएको छ ।

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली राति पौने १२ बजे प्रकाशन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

राति पौने १२ बजेदेखि नै मौन अवधि सुरु हुनेछ । पहिलो चरणको मतदान सभापति र केन्द्रीय सदस्यका लागि बुधबार बिहानलाई भनिएको छ । तर समय तोकिएको छैन ।

त्यस्तै पहिलो चरणको मतगणना र मतपरिणाम घोषणा मतदान सम्मपन्न भएको २ घण्टापछि हुने सूचना उल्लेख छ । त्यस्तै दोस्रो चरणको उम्मेदवारी तथा अन्य थप निर्वाचन तालिका पछि प्रकाश हुने आयोगले जनाएको छ ।

रास्वपा
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