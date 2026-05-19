ललितपुर महानगरपालिकाको बजेट ७ अर्ब ४८ करोड

१० असार, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ७ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख ८० हजार बजेट ल्याएको छ ।
बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रश्तुत गर्दै उक्त महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा नै बजेट ल्याइएको जानकारी गराएका हुन् ।
त्यसैगरी बजेटमा चालु खर्चका लागि ३ अर्ब २५ करोड १८ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ । बजेटलाई मितव्ययी, पारदर्शी, औचित्यपूर्ण रुपमा खर्च हुने गरी चालु खर्चको व्यवस्था गरिएको पनि उपमेयर बज्राचार्यले स्पष्ट पारिन् ।
‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल बजेट ७ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख ८० हजार मात्रै विनियोजन गरेको छु । यो रकम चालू आर्थिक वर्षको हाराहारीमा रहेको छ । बजेटलाई मितव्ययी, पारदर्शी, औचित्यपूर्ण रुपमा खर्च गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्चका लागि ३ अर्ब २५ करोड १८ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको छु,’ उपमेयर शाक्यले भनिन् ।
चालु खर्च कर्मचारीको तलवलगायत वृद्धि भएका कारण बढन सक्ने उपमहानगरपालिकाको प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ ४ अर्ब २३ करोड ६९ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६ प्रतिशतले कमी रहेको पनि उपमेयर बज्राचार्यले बताउनु भयो । वडास्तरीय कार्यक्रम र विषयगत क्षेत्रको कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको हो ।
‘चालु आर्थिक वर्षका लागि रु २ अर्व ९६ करोड ६४ लाख १८ हजार विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरुको तलव वृद्धि तथा प्रोत्साहनसँगै प्रशासनिक खर्च तर्फका पारिश्रमिक बृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वको खर्चमा हुने वृद्धि हुनेआधारमा चालु खर्च गत वर्षको तुलनामा करिव २८ करोेड बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्थात यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा नौ प्रतिशत बढी हो,’ उनले भनिन्, ‘ पूँजीगत खर्चतर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्व २३ करोड ६९ लाख २७ हजार विनियोजन गरेको छु । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ४ अर्व, ५० करोड ७७ लाख २९ हजार विनियोजन भएकोमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पूँजीगत शीर्षकमा कम बजेट प्राप्त भएको कारण गत वषृको भन्दा करिव २७ करोड रकम पूँजीगत खर्चमा कमी अर्थात चालु वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत घटी प्रश्ताव गरिएको छ ।’
बजेट कार्यान्वयनका लागि मासिक रुपमा सम्बन्धित निकायसँग रिर्पोटिङले व्यवस्था गरिएको पनि उपमेयर बज्राचार्यले बताइन् ।
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