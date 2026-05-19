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- प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ ।
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिनुभएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विनियोजन विधेयक २०८३ निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
४ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ सकिएसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक २०८३ सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त प्रस्ताव सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे ।
र, सभाबाट बहुमतले उक्त विधेयक पारित भएको घोषणा गरे ।
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