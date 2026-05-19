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रास्वपा महाविधेशन : प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली नआउँदै उम्मेदवारी दर्ता र नामावली सार्वजनिक

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १० गते २०:२३

१०, असार, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधीहरुको अन्तिम नामावली सार्वजनिक नहुँदै उम्मेदवारी दर्ता र उम्मेदवारको नामवली सार्वजनिक गरिएको छ ।

रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले चौथोपटक संशोधन गरेर सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आज साँझ ५ बजे महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अन्तिम नामावली सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

महाविधेशन प्रतिनिधीको संख्या यकिन भएर टुंगा नलाग्दै केन्द्रीय सदस्य पदहरूको उम्मेदवारी दर्ता र प्रारम्भिक नामावली भने सार्वजनिक गरिएको छ ।

उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने समय ६.३० बजे भनिएको थियो अहिलेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामाबली पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

राति ८.३० बजेदेखि ९९ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ ।

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