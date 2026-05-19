मतदान मेसिनबाट, प्रचार कागजमै (तस्वीरहरु)

१० असार, चितवन । चितवनमा आयोजित रास्वपा महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि चुनावको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । उम्मेदवारहरु अहिले चुनाव प्रचारमा व्यस्त छन् ।
गएराति अबेरसम्म चलेको मनोनयन दर्ता प्रक्रियामा करिब ४०० जनाले मनोनयन गराएका थिए । रास्वपाको विधान अनुसार ९९ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट चुनिनेछन् भने ५१ केन्द्रीय सदस्य सभापतिबाट मनोननीत हुनेछन् ।
सभापति पदमा रवि लामिछानेको मात्र उम्मेदवारी दर्ता भएकाले उनी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । केन्द्रीय सदस्य चयन भइसकेपछि १९ सदस्यीय पदाधिकारीको निर्वाचन हुने रास्वपा विधानमा उल्लेख छ ।
अहिले केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार र उनीहरुका समर्थकहरु प्रचार सामग्रीहरु बोकेर भोट मागिरहेका छन् । निर्वाचन स्थल वरपर कागजी प्रचार सामग्रीहरु छरपस्ट देखिन्छन् ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७ गतेदेखि चितवनमा जारी छ । ९ गते नै महाधिवेशन सक्ने भनिए पनि प्राविधिक समस्याका कारण प्रतिनिधि टुंगो लगाउन ढिलाइ हुँदा महाधिवेशन लम्बिएको रास्वपा नेताहरुको भनाइ छ ।
रास्वपा महाधिवेशनमा करिब ४ हजार प्रतिनिधिहरु छन् । उनीहरुले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनबाट मतदान गर्ने छन् । भोटिङका लागि करिब ८० वटा मेसिन तयारी अवस्थामा राखिएको छ । मतदान मेसिनबाट हुने भए पनि प्रचार भने कागजी रुपमा भइरहेको छ ।
हेर्नुहोस् निर्वाचन स्थलका तस्वीरहरु–
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