रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा ११ घण्टा लाग्ने, नतिजा डेढ घण्टामै

१० असार, चितवन । रास्वपाको महाधिवेशनमा उम्मेवाहरुको अन्तिम नामावली उपलब्ध नहुँदा मतदानमा विलम्व भएको छ ।
राम–लक्षण भोटिङ मेसिनका प्राविधिक राम प्रसाद रिमालले उम्मेदवारहरुको फोटोसहितको नामावली कुरिरहेको बताए । उनका अनुसार मेसिन तयारी अवस्थामा छन् ।
अब निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराउने उम्मेदवारहरुको फोटोसहितको नामावली पाउनासाथ त्यसलाई इन्ट्री गर्ने क्रम सुरु हुने छ ।
करिब ८० वटा मेसिन मतदानका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । ती हरेक मेसिनमा उम्मेदवारहरुको फोटोसहितको नामावली इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका लागि १०–१५ घण्टा समय माग गरिए पनि अहिलेको अवस्थामा ५–६ घण्टामा इन्ट्रीको काम सक्ने गरी तयारी गरिएको रिमालले बताए । ‘हामीले समय त १०–१५ घण्टा मागेका हौं । तर अहिलेको अवस्थाले त्यो फूल समय दिँदैन । प्यारालली काम गरेर ५–६ घण्टामा मेसिनको सेटअपको काम सिध्याउँछौं,’ उनले भने, ‘अहिले यतिखेरको अवस्थासम्म अन्तिम नामावली आइसकेको छैन ।’
रास्वपा विधान अनुसार निर्वाचनबाट ९९ जना केन्द्रीय सदस्य चुनिन्छन् । तर करिब ४०० जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ । यस अनुसार एक जना प्रतिनिधिले ९९ केन्द्रीय सदस्यलाई भोट हाल्नुपर्छ । त्यसैले एक जना प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न करिब १५ देखि १८ मिनेटसम्म लाग्ने अनुमान छ ।
मतदानका लागि ८० वटा मेसिन जडान गरेकाले सरदरमा १८ मिनेटमा ८० जनाले मतदान गरिसक्छन् । यस हिसाबले करिब ४ हजार प्रतिनिधिलाई मतदान गरिसक्न करिब १० देखि ११ घण्टा लाग्ने अनुमान छ । गणनाको लागि डेढ घण्टा मात्रै रिमालको भनाइ छ ।
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