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भक्तपुर अस्पतालमा पहिलो पटक घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपण शल्यक्रिया

२०८३ असार ११ गते १३:०७ २०८३ असार ११ गते १३:०७

अनलाइनखबर

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नेपालकै सबैभन्दा सहुलियत दरमा जोर्नी प्रत्यारोपण शल्यक्रिया गरिएको अर्थोपेडिक सर्जन डा. मधु पाण्डेले जानकारी दिए ।

अनलाइनखबर

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भक्तपुर अस्पतालमा पहिलो पटक घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपण शल्यक्रिया

११ असार, काठमाडौं । भक्तपुर अस्पतालमा पहिलो पटक घुँडाको जोर्नी प्रत्यारोपणको शल्यक्रिया गरिएको छ । नेपालका सीमित अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध यो सेवा बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको भक्तपुर अस्तपताले सुरु गरेको हो ।

भक्तपुरकी ५८ वर्षीया महिलाको यही असार ९ गते मंगलबार सफतापूर्वक शल्यक्रिया गरिएको अर्थोपेडिक सर्जन डा. मधु पाण्डेले जानकारी दिए । डा.पाण्डेको नेतृत्वमा डा. शैलेन्द्र महर्जन, डा. बिनित ढकाल तथा डा. रोशन ग्वाछालगाउतको टिम शल्यक्रियामा सहभागी थियो ।

घुँडा दुख्ने समस्या भएर अस्पताल आएकी ती महिलामा ओस्टियोआर्थराइटिसको समस्या हो । यसलाई घुँडा खिइएको भन्ने गरिन्छ ।

डा. पाण्डेका अनुसार उनको उपचारमा जोर्नी प्रत्यारोपण मात्रै विकल्प थियो । शल्यक्रिया पछि अहिले बिरामीले फिजियोथेरापी सेवा लिइरहेकी छिन् । केही दिनपछि डिस्चार्ज गरिने डा.पाण्डेले जानकारी दिए ।

नयाँ सेवा विस्तार गर्ने अस्पतालको रणनीति अनुसार जोर्नी प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको  र नेपालकै सबैभन्दा सहुलियत दरमा जोर्नी प्रत्यारोपण शल्यक्रिया गरिएको उनले बताए ।

अब सेवालाई निरन्तरता दिइने र बिरामी तयार भएमा सातामा ३-४ वटा सम्म शल्यक्रिया गर्न सकिने डा.पाण्डेले जानकारी दिए । नेपालका सरकारी अस्पतालमा सीमित मात्रै रहेको यो सेवा भक्तपुर अस्पतालमा सुरु हुँदा यससम्बन्धी बिरामीलाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारी अस्पतालमा यो सेवा सीमित हुँदा बिरामीहरूले महंगा निजी अस्पताल तथा भारतमा समेत गएर उपचार गराउने गरेका छन् ।

के हो ओस्टियोआर्थराइटिस् ?

उमेर बढ्दै गएसँगै व्यक्तिहरूलाई जोर्नी दुख्ने समस्या हुन्छ । जोर्नीहरूमा निरन्तर दुखाइ हुनुको मुख्य कारण हड्डी खिइनु हो । चिकित्सकीय भाषामा यसलाई ‘ओस्टियोआर्थराइटिस’ भनिन्छ ।

हाम्रा जोर्नीहरूमा कुरकुरे हड्डी हुन्छ । यसलाई बाहिरबाट कार्टिलेजको तहले सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ । कार्टिलेज हड्डीहरू बीच रहने नरम, कुशन जस्तो पदार्थ हो । यसलाई हड्डीहरूको प्याड वा कुशनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

कार्टिलेजको तह खिइँदै गएपछि जोर्नी चलाउँदा हड्डी रगडिने र दुख्ने समस्या हुन्छ । ओस्टियोआर्थराइटिस भएपछि फिजियोथेरापी तथा अन्य विभिन्न तरिकाबाट दुखाइ कम गर्ने उपाय अपनाइन्छ । यसको अन्तिम विकल्प भनेको जोर्नी प्रत्यारोपण मानिन्छ ।

घुँडाको दुखाइ जोर्नी खिइने शल्यक्रिया
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
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