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के धेरै पसिना आउँदा हाम्रो शरीरको बोसो पग्लिन्छ ?

२०८३ असार ९ गते १३:१८ २०८३ असार ९ गते १३:१८
डा. पुष्प मणि खराल

डा. पुष्प मणि खराल जनरल प्राक्टिसनर

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डा. पुष्प मणि खराल

डा. पुष्प मणि खराल जनरल प्राक्टिसनर

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के धेरै पसिना आउँदा हाम्रो शरीरको बोसो पग्लिन्छ ?

‘शरीरको तौल घटाउनका लागि पसिना आउने गरी शारीरिक कसरत गर्नुपर्छ, हिँडनु वा हौडिनुपर्छ ।’

यो हामीले धेरै सुन्दै आएको कुरा हो । यसअनुसार केही व्यक्तिहरूलाई लाग्छ कि पसिना धेरै आउनु भनेको शरीरमा भएको बोसो पग्लिनु हो र यसले तौल घटाउन मद्दत गर्छ ।

के यो कुरा सत्य हो त ? यसबारे बुझौं ?

सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा हो, पसिना आउनु भनेको बोसो शरीरको बोसो पग्लिनु होइन । पसिना आउनु भनेको शरीरलाई शीतल पार्ने एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो । खानपानको तरिका उचित हुँदा, नियमित व्यायाम गर्दा र जीवनशैली सही तरिकाको हुँदा मात्रै शरीरको बोसो घट्छ ।

यदि हाम्रो शरीरलाई आवश्यक क्यालोरी र हामीले खाने क्यालोरीको मात्रा सन्तुलनमा राख्न सकियो भने हाम्रो तौल घट्न सक्छ । अनावश्यक क्यालोरी सेवन नगर्ने, नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने गर्दा मात्रै तौल घटाउन सकिन्छ । धेरै मात्रामा पसिना निकाल्दैमा तौल घट्ने कुरा सत्य होइन।

तौल सही हुनका लागि पसिना उत्पादनको मात्रामा भन्दा पनि आफ्नो आहार र जीवनशैली सही राख्न ध्यान दिनु आवश्यक छ । यो लामो समयसम्म निरन्तर रहनुपर्छ ।

पसिना किन आउँछ ?

पसिना आउनु शरीरको प्राकृतिक शीतलक प्रणाली हो । जब शरीरको तापक्रम बढ्छ, पसिना ग्रन्थीहरूले पसिना निकाल्छन् । यो पसिनाले शरीरलाई शीतल बनाउँछ ।

कुन–कुन कारणले पसिना आउँछ ?

पसिना आउनुका धेरै कारणले हुन्छन् । मुख्य कारण त गर्मी मौसम तथा तातो वातावरण नै हो । अर्को कारण हामीले व्यायाम तथा परिश्रम गर्दा पसिना आउँछ । तातो, पिरो तथा मसलेदार खानेकुरा खाइरहेको छ भने पनि पसिना आउँछ । धेरै तनाव तथा डरको अवस्थामा पनि पसिना आउन सक्छ ।

थाइराइड हर्मोनको मात्रा बढी हुँदा अर्थात हाइपरथाइरोइडिज्मको समस्यामा पनि धेरै पसिना आउँछ ।

मानसिक रोगमा पर्योग हुने औषधिहरू जस्तै: एसएस ग्रुपका औषधिको सेवन गर्दा पनि धेरै पसिना आउन सक्छ ।

पोष्टमेनोपोजल सिन्ड्रोम अर्थात महिलाहरूमा महिनावारी सुकेपछि देखिने विभिन्न लक्षणमध्ये एक धेरै पसिना आउनु पनि हुन्छ ।

के पसिनाले बोसो पगाल्छ ?

पसिनामा प्रायः पानी र इलेक्ट्रोलाइटहरू हुन्छन् । यसमा बोसोको मात्रा हुँदैन । जब अत्यधिक पसिना आइरहेको हुन्छ तब हाम्रो शरीरले पानी गुमाइरहेको हुन्छ, बोसो होइन् ।

अत्यधिक पसिना आउनुको अर्थ शरीरले बढी बोसो जलाइरहेको छ भन्ने हुँदैन । अत्यधिक पसिनाले शरीरको तापक्रमलाई नियमित गर्न मद्दत गर्छ, बोसो हटाउन होइन । त्यसकारण, बोसो घटाउन पसिना आउनु जरूरी हुन्छ भन्ने होइन ।

बोसो घटाउने उपाय के हो त ?

यसका लागि क्यालोरी लसको तरिका अपनाउनु आवश्यक छ । यो भनेको शरीरलाई आवश्यक भन्दा कम क्यालोरी खानु हो । यसो हुँदा आवश्यक क्यालोरीका लागि शरीरले बोसो जलाउँछ ।

क्यालोरीको सेवन कम गर्नु र शरीरिक कसरत बढाउनु नै तौल घटाउने उपाय हो । हामीले खाने खानेकुराबाट जति क्यालोरी प्राप्त गरिरहेका हुन्छौं त्यो भन्दा बढी क्यालोरी खर्च गर्ने उपायहरू अपनाउँदा बोसो घट्छ । यस प्रक्रियामा, बोसो कार्बन डाइअक्साइड र पानीमा टुक्रिन्छ ।

तौल घटाउने पसिना बोसो
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
डा. पुष्प मणि खराल
लेखक
डा. पुष्प मणि खराल
जनरल प्राक्टिसनर

डा.पुष्प मणि खराल एमडीजीपी चिकित्सक हुन् । खराल प्राथमिक चिकित्सा तथा आकस्मिक चिकित्सा एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका छन् । उनको नेपाल मेडिकल काउन्सिल नम्बर २७३८ हो ।

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