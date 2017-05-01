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हामीले श्वास फेर्ने हावा : मन्द विष कि जिन्दगीको आधार ?

२०८३ असार ८ गते १४:१९ २०८३ असार ८ गते १४:१९
डा. बालकृष्ण साह

डा. बालकृष्ण साह प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

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सम्भव भएसम्म र पहुँच पुगेसम्म अबका दिनमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनहरू अँगालौँ ।

डा. बालकृष्ण साह

डा. बालकृष्ण साह प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

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हामीले श्वास फेर्ने हावा : मन्द विष कि जिन्दगीको आधार ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वायु प्रदूषणका कारण हावा \'मन्द विष\' बनेको छ, जसले मानव मुटु, फोक्सो र समग्र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ।

‘​वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे। ​
प्र ण आयूंषि तारिषत्॥’

अर्थात हाम्रो वायुमण्डलबाट बहने हावा हाम्रा लागि ‘भेषजं’ अर्थात् औषधि बनोस् । यसले हाम्रो हृदयलाई आनन्द प्रदान गरोस् र यसले हाम्रो आयुलाई लामो (प्र ण आयूंषि तारिषत्) बनाओस्। ऋषिमुनिहरूले हावालाई ‘औषधि’ र ‘आयु बढाउने तत्व’ का रूपमा पुजेका थिए, तर आज प्रदूषणका कारण त्यही हावा हाम्रो आयु घटाउने ‘मन्द विष’ बनेको छ ।

हामी जन्मिनेबित्तिकै संसारसँग हाम्रो पहिलो नाता ‘श्वास’ सँग जोडिन्छ । रुँदै-रुँदै फेरेको त्यो पहिलो पहरा नै जिन्दगीको पहिलो प्रमाण बन्छ । तर सोचौँ त, जुन श्वासमा हाम्रो जीवन अडिएको छ, कतै त्यही श्वासले हामीलाई बिस्तारै मृत्युको मुखमा त धकेलिरहेको छैन ?

आज हामीले फेर्ने हावा केवल हावा रहेन । विकास, आधुनिकता र व्यस्तताको दौडमा हामीले आफ्नै आकाशलाई विषालु धुवाँको तन्नाले छोपिदिएका छौँ । विशेष गरी काठमाडौँ जस्ता हाम्रा सुन्दर उपत्यकाहरू आज त्यो विषालु वायुलाई भित्रै गुम्स्याएर राख्न विवश छन् ।

इँटाभट्टाबाट निस्कने कालो मुस्लो, गाडीहरूले ओकल्ने धुवाँ र वन-जङ्गलमा लागेको डढेलोले हाम्रो हावालाई कुरुप मात्र बनाएको छैन, हाम्रो आयुको पाना पनि च्यातिरहेको छ ।

फोक्सोको रोदन र मुटुको छटपटि

धेरैलाई लाग्छ, वायु प्रदूषण र चुरोटको धुवाँले केवल खोकी लाग्छ वा फोक्सो बिगार्छ । तर कथा यतिमा मात्र रोकिँदैन । यो धुवाँमा खाली आँखाले देख्न नसकिने, कपालको रौं भन्दा कयौँ गुणा साना र अति सूक्ष्म कसिङ्गरहरू (पिएम २.५) लुकेका हुन्छन् । जब हामी श्वास फेर्छौँ, यी कसिङ्गरहरू फोक्सोको अन्तिम कुनासम्म पुग्छन् । र त्यहाँबाट सुटुक्क हाम्रो रगतको नदीमा मिसिन्छन्।

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त्यसपछि सुरु हुन्छ एउटा मौन विनाश । रगतमा मिसिएका यी विषालु कणहरूले हाम्रा रक्तनलीहरूलाई क्रुरतापूर्वक साँघुरो बनाइदिन्छन् । त्यसले गर्दा मुटुको चाल बिग्रिन्छ, रक्तचाप बढ्छ र अचानक हृदयघात वा मस्तिष्काघात जस्ता प्राणघातक समस्याहरू निम्तिन्छन् । यो प्रदूषित हावाले हाम्रो फोक्सोलाई मात्र होइन, हाम्रो मुटु र मस्तिष्कलाई समेत भित्रभित्रै गलाउँदै लैजान्छ ।

निर्दोष आँखाहरू र आधा अधुरो सपना

सबैभन्दा मन रुवाउने कुरा के छ भने, यो प्रदूषणको मारमा निर्दोष बालबालिका र आमाको गर्भमा हुर्किँदै गरेका नयाँ शिशु पनि परिरहेका छन् । गर्भवतीले फेरेको प्रदूषित श्वास रगतको माध्यमबाट सिधै गर्भको बच्चासम्म पुग्छ । जसका कारण कतिपय शिशुहरू संसार हेर्नुअगावै कमजोर बन्छन्, समय नपुगी जन्मिन्छन् वा कम तौल लिएर जन्मन्छन् ।

घरबाहिर गाडीको धुवाँ त छँदैछ । घरभित्र हामीले बाल्ने दाउरा-गुइँठाको चुल्हो र चुरोटको धुवाँ पनि कम घातक छैनन् । चुरोट पिउने मान्छे त रोगको भागीदार बन्छ नै, उनका छेउमा बसेर त्यो धुवाँ सुँघ्न बाध्य आमाबुबा श्रीमती र छोराछोरीहरू समेत पीडित बन्छन् । एक जनाको एउटा कुलतले पूरै परिवारको स्वास्थ्य प्रभावित बनिरहेको हुन्छ ।

अब जागौँ, आफ्नो र भोलिको पुस्ताका लागि

प्रकृतिले सृष्टिको सुरुवाती उपहारस्वरूप हामीलाई सित्तैमा कञ्चन र स्वच्छ हावा सुम्पिएको थियो । तर, आधुनिकताको अन्धो दौड र हाम्रै चरम लापरबाहीका कारण आज हामीले त्यही जीवनदायिनी वायुलाई एउटा मन्द विषमा परिणत गरिदिएका छौँ ।

हिजोका दिनमा हाम्रा पुर्खाहरूले फेरेको त्यो सुगन्धित र चिसो हावा आज एकादेशको कथा जस्तै बन्न पुगेको छ । अचम्म त के छ भने, हामी आफैँले फैलाएको यो विषालु वायुको चक्रव्यूहमा आज हाम्रै परिवार, हाम्रै सन्तान र हाम्रो आफ्नै भविष्य छटपटाइरहेको छ ।

अब पनि हामी मूकदर्शक बनेर बसिरहने हो भने हाम्रा भोलिका सन्ततिले कुन आकाशमुनि श्वास फेर्लान् ? तिनीहरूलाई अस्पतालका शय्या र अक्सिजनका सिलिन्डर उपहार दिएर जाने कि एउटा सफा र बस्नयोग्य पृथ्वी ? यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आइसकेको छ ।

विनाशको यो बाटोलाई मोडेर विषलाई पुनः अमृत बनाउने जिम्मा र चुनौती दुवै अब हाम्रै काँधमा आएको छ। निराशाका बीचमा पनि आशाहरू बाँकी नै छन्; केवल थोरै सावधानी, अलिकति चेतना र स-साना बानीमा परिवर्तन ल्याउन सके हामी यो भयावह संकटबाट आफ्नो र आफ्नो परिवारको अमूल्य जीवन जोगाउन सक्छौँ ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिलो र सजिलो कदम भनेको मास्कलाई आफ्नो साँचो साथी बनाउनु हो। हावा बढी प्रदूषित भएका हिउँद वा प्रि-मनसुनका दिनहरूमा, अथवा सडकको धुलो र धुवाँको बीचमा निस्कँदा यसलाई फेसन वा बाध्यताका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। हुनत् पिएम २.५ कणलाई रोक्न विशेष (एन ९५) मास्क चाहिन्छ । तर बजारमा पाइने सामान्य मास्कले पनि हावामा रहेका केही अदृश्य र खतरनाक सुक्ष्म कणहरूलाई रोक्न सक्छन् । र केही फाइदा पुग्छ ।

त्यस्तै, हाम्रो सुरक्षाको सुरुवात हाम्रै घरको जगबाट हुनुपर्छ, त्यसैले आफ्नो भान्छालाई सधैँ उज्यालो र खुला राख्ने प्रयास गरौँ । घरको चार पर्खालभित्र गरिने धूम्रपानएउटा कुलत मात्र नभएर सिङ्गो परिवारमाथि गरिएको अपराध बनिरहेको हुन्छ ।

घरभित्र कतै पनि चुरोटको धुवाँलाई ठाउँ नदिऔँ । ग्रामीण क्षेत्र होस् या शहर, भान्छामा खाना पकाउँदा हावा सजिलै ओहोरदोहोर हुने गरी झ्यालहरू खुला राखौँ वा ‘एग्जस्ट फ्यान’ को प्रयोग गरौँ । सकेसम्म दाउरा, गुइँठा वा कोइला जस्ता घरभित्रै विष ओकल्ने परम्परागत इन्धनलाई त्यागेर सफा ग्याँस वा आधुनिक बिजुली चुल्होतर्फ पाइला चालौँ । नभए दाउराको प्रयोग गर्दा पनि धुवाँरहित चुल्हो बनाउनुपर्छ । यसले हाम्रा आमा-दिदीबहिनीहरूले भान्छाको कालो धुवाँसँग आफ्नो स्वास्थ्य साट्नु नपर्ने हुन्छ ।

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हामी परापूर्वकालदेखि ‘बिहानको स्वच्छ हावा’ भन्दै सूर्योदय अगाडि नै मर्निङ वाक निस्कने गर्छौँ । शास्त्रमा पनि ब्रह्ममुहूर्तलाई सर्वोत्तम भनिएको छ । तर आजका प्रदूषित शहरहरूमा विज्ञानले अर्कै तितो सत्य ओकल्छ ।

वायुप्रदूषण बढेका शहरहरूमा जाडो र सुक्खा मौसममा रातभरिको चिसोका कारण शहरको धुलो र धुवाँ माथि आकाशमा उडेर जान पाउँदैन र बिहानपख जमिनको सतह नजिकै, अर्थात् हाम्रै नाक अगाडि जमेर बस्छ। घाम लागेर धर्ती नतातिएसम्म बिहानको हावा वास्तवमा दिउँसोको भन्दा बढी विषालु र भारी हुन्छ । त्यसैले, वायुप्रदूषण बढेका दिनहरूमा बिहानै बाहिर निस्केर गहिरो सास फेर्दै दौडिनु फाइदाजनक होइन, बरू फोक्सोमा सिधै विष हुल्नु जस्तै हो । यस्तो बेला घाम झुल्किएपछि वा दिउँसो मात्र बाहिर निस्कनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

अन्त्यमा, ‘आफ्नो सवारी, सफा सवारी’ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरौँ । बाटोमा गुड्दै गर्दा हाम्रा निजी वा सार्वजनिक गाडीहरूले कालो र निसासिँदो धुवाँ ओकलिरहेका त छैनन् ? आफ्ना सवारी साधनहरूको समयमै मर्मतसम्भार र प्रदूषण जाँच गराउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो ।

सम्भव भएसम्म र पहुँच पुगेसम्म अबका दिनमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनहरू अँगालौँ । छोटो दुरीका लागि हिँड्ने, साइकल चलाउने र सार्वजनिक यातायातको प्रयोगलाई बढावा दिऔँ ।

याद राखौँ, संसारका सबैभन्दा महँगा अस्पताल र औषधिले पनि त्यो स्वास्थ्य र आयु फर्काउन सक्दैनन् । र त्यो स्वच्छ हावाले दिन सक्छ। आउनुहोस्, आजै र यही क्षणबाट एउटा दृढ प्रण गरौँ । आफू पनि स्वच्छ सास फेरौँ, अरूलाई पनि फेर्न दिऔँ। किनकि जिन्दगी सुन्दर रह्यो भने मात्र हाम्रा सारा सपनाहरू जीवन्त रहन्छन् ।

वायु प्रदूषण श्वासप्रश्वास
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
डा. बालकृष्ण साह
लेखक
डा. बालकृष्ण साह
प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर : ७३१३ एमबीबीएस, डीजीओ र एमपीएच । मोरङ सहकारी अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत डा. साह प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन् ।

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