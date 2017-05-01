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पाटनमा यसरी मनाइयो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस

२०८३ असार ७ गते १७:३६ २०८३ असार ७ गते १७:३६

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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पाटनमा यसरी मनाइयो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस

७ असार, काठमाडौं । १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा सुरक्षा योग स्टुडियोले विशेष योग कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । पाटन संग्रहालय परिसरमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा योगाभ्यास, मन्त्र उच्चारण, प्राणायाम तथा निर्देशित ध्यानहरू गरिएको थियो ।

आजै मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय संगीत दिवसको अवसरमा शवासनका क्रममा लाइभ बाँसुरी ध्यान पनि प्रस्तुत गरिएको थियो, जसले संगीत र मानसिक स्वास्थ्यबीचको सुन्दर सम्बन्धलाई उजागर गरेको थियो।

‘योग स्वस्थ वृद्धावस्थाका लागि’ भन्ने यस वर्षको नारासहित आयोजित कार्यक्रमले शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सन्तुलन तथा समग्र कल्याण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।

पाटन योग दिवस
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
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