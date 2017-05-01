पाटनमा यसरी मनाइयो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस

७ असार, काठमाडौं । १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा सुरक्षा योग स्टुडियोले विशेष योग कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । पाटन संग्रहालय परिसरमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा योगाभ्यास, मन्त्र उच्चारण, प्राणायाम तथा निर्देशित ध्यानहरू गरिएको थियो ।
आजै मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय संगीत दिवसको अवसरमा शवासनका क्रममा लाइभ बाँसुरी ध्यान पनि प्रस्तुत गरिएको थियो, जसले संगीत र मानसिक स्वास्थ्यबीचको सुन्दर सम्बन्धलाई उजागर गरेको थियो।
‘योग स्वस्थ वृद्धावस्थाका लागि’ भन्ने यस वर्षको नारासहित आयोजित कार्यक्रमले शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सन्तुलन तथा समग्र कल्याण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
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